林俊憲看板海選輸陳亭妃 謝龍介曝：被賴清德拉下水

[Newtalk新聞] 國民黨台南市長提名人謝龍介今（28）日接受政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，談及民進黨台南市長初選。對於民進黨立委林俊憲惜敗同黨立委陳亭妃。謝龍介直指，林俊憲因為去年 7 月 6 日的颱風，當時總統賴清德下去勘災，支持度跌到 31％，林俊憲跟著被拉下水。

對於民進黨台南市長初選結果。謝龍介表示，林俊憲是有機會逆轉勝的，從交叉分析來看，陳亭妃拿到比較多藍營的，是事實。謝龍介解釋也澄清，外界不斷指稱「藍白介選」，但實情不是如此，因台南將近 10 年沒有國民黨立委，這 10 年間藍營支持者若有關於中央的事件請託，大概就是找民進黨，民進黨掌控行政資源，因此有藍營傾向的人在民調中投給陳亭妃，「那當然是也可能」。

談到選舉的資源投入與初選現實。謝龍介亦有所指稱，「錢從哪裡來？將來你要回饋誰？你們的背後到底是誰？這個是我要羨慕的」、「那你們這些錢都不要還嗎？人情都不需要還嗎？」

謝龍介也談到，他和陳亭妃都比林俊憲更早經營台南縣區，也曾選過民進黨立委郭國文選區的立委，林俊憲原本主要都在台南市區。賴清德當選（總統）後，林俊憲不入府，但到了民進黨總部當發言人，在台南縣這種農業型地方是吃虧的，因此這兩年，林俊憲不斷攻原台南縣區，慢慢迎頭趕上，「所以逼到最後，陳亭妃是有壓力的」。

謝龍介分析，林俊憲與陳亭妃兩個共同的敵人叫做時間，一個想要初選提前，一個想要往後，時間越往後走，對林俊憲就越有利，民進黨如果等到今年二月、三月才做民調，「林俊憲就翻過了」，肯定是的，因為不可能沒有效，加上台南是重感情的地方。

謝龍介進一步指出，林俊憲敗在去年 7 月 6 日的颱風，當時賴清德下去勘災，支持度跌到 31％，林俊憲被拉下水；之後到 11 月，賴清德支持度慢慢回到 40 多％，此時候林俊憲是從水底下，再拉上來，跟著賴清德一起回升，最後只剩兩個月的比賽期，「所以林俊憲是被強壓下去以後再浮潛上來」，林俊憲被救災影響了，因為林俊憲跟賴清德「綁得太近了」，綁定以後就是要榮辱與共。

