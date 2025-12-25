林俊憲稱民調超越對手 市場掃街、包場看國片爭取支持

林俊憲到鴨母寮市場拜票與市民親切互動，展現高度親和力，強調爭取穩定累積的高人氣。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

林俊憲到安南區魔術泡泡秀親子活動中，展現親和力，爭取累積高人氣。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

民進黨台南市長初選持續升溫，參選人之一的立委林俊憲25日上午到中西區的鴨母寮市場掃街、下午在安南區參加魔術泡泡秀親子同樂活動，晚間到電影院包場與支持者一同欣賞國片「大濛」，強調走進市民生活，展現高度親和力，爭取穩定累積的高人氣。

林俊憲表示，近期網路民調顯示，他的支持度持續成長，並已超越主要對手，展現基層支持逐步累積的成果；民調結果是努力的回饋，未來仍將持續深耕，一步一腳印爭取市民認同。

25日上午林俊憲由市議員周嘉韋、沈震東陪同，與議長邱莉莉服務團隊一同前往中西區鴨母寮市場掃街拜票，沿途向攤商與市民親切問候，不少民眾主動加油打氣、要求合影，氣氛熱絡。林俊憲也在市場中傾聽攤商對市政的意見，強調市政工作必須從市場及市民最真實的日常生活出發，傾聽民意來實現政見。

林俊憲下午轉往安南區，與市議員黃麗招共同舉辦親子同樂活動，現場安排魔術泡泡秀等親子互動表演，吸引許多家長攜帶孩子踴躍參與。林俊憲與大小朋友親切互動、合影，展現親民形象接地氣，現場充滿歡笑聲與聖誕節氣氛。

晚間林俊憲出席國片《大濛》電影包場活動，與支持者一同觀影交流。《大濛》獲得今年金馬獎四項大獎肯定，口碑亮眼。林俊憲表示，支持優質國片不僅是支持台灣文化創作，《大濛》劇組在鹽水的岸內影視基地搭景拍攝，更是台南文化軟實力的展現，希望透過實際行動支持，讓更多市民看見台灣影視作品的無限可能。

