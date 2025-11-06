林俊憲端政策讓孩子在台南開心學習 讓孩子讀冊免錢吃飯免錢喝牛奶免錢

林俊憲今日召開記者會，主張國中小營養午餐全面免費、「班班有牛奶」升級「二果二乳」。他表示，希望讓每個孩子都能在學校吃得飽、學得好、未來更有競爭力，打造教育福利最完整的台南。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 「讓孩子讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」積極爭取民進黨台南市長初選提名的立法委員林俊憲今（6）日召開記者會，主張國中小營養午餐全面免費、「班班有牛奶」升級「二果二乳」。他表示，希望讓每個孩子都能在學校吃得飽、學得好、未來更有競爭力，打造教育福利最完整的台南。

林俊憲指出，目前台南市6至15歲學生約13.3萬人，雖已全面免學雜費，但家長每月仍需負擔750至950元午餐費，一學期支出逾4,000元，對許多家庭而言仍是負擔。他表示：「推動午餐全面免費，不僅能減輕家長壓力，更讓孩子健康成長、均衡飲食。」

他強調，台南擁有全國比例最高、達94%的中央廚房供餐體系，能有效控制成本，具備實施的條件，「要讓學校不只是學習的地方，更是照顧孩子的第二個家」，確保每位學生都能在校園裡吃得營養又安心。

林俊憲指出，台南自賴清德市長時期推動「週週喝牛奶」，在黃偉哲市長任內升級為「二果一乳」，成為六都唯一每週提供兩次水果、一份牛奶的城市。因為受財劃法影響，補助取消後，許多孩子少了一瓶牛奶，他主張全面升級為「二果二乳」，讓孩子能「週週補鈣不間斷」。

「台南是酪農重鎮，柳營是全台四大酪農區之一，推動這項政策不僅守護孩子健康，也更能支持本地農業。」他說，這絕對是兼顧孩子成長需求、農業永續的多贏政策。

他並表示，是團隊長期傾聽家長與教師心聲、匯聚民意的成果。他感謝現任黃偉哲市長在教育政策上的努力，延續從賴清德市長以來的良好基礎，讓台南在學生照顧走在全國前端。他強調，自己將在這個基礎上更進一步，推動教育再升級，打造「全國教育第一品牌的台南」。

林俊憲最後強調，台南是一座以孩子為榮、以教育為本的城市，未來要讓台南成為「讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」的幸福城市，讓家長不再為學費煩惱，孩子能專心學習、健康成長。他說：「教育是最好的投資，照顧好孩子，就是照顧台南的未來。」

