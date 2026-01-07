林俊憲競選車隊掃街南科區 特至「大營」靈昭宮參拜





林俊憲台南團結車隊今(7)日特別行經新市大營，在大營靈昭宮主委朱騏翰陪同下上香祈福，朱主委並致贈林俊憲好彩頭，為初選最後關鍵衝刺期注入滿滿正能量。高大成醫師也再度南下陪同林俊憲車掃，車隊行經善化、新市、安定等區域，沿途獲得不少鄉親揮手加油與熱情回應，林俊憲也呼籲支持者在最後關鍵時刻站出來，用行動展現團結力量，「讓台南繼續走在對的路上」。

高大成表示，自己畢業於善化高中，對這片土地懷有深厚情感，而身為醫師，他在仔細閱讀林俊憲的政見後深感認同，尤其是「老人免費施打帶狀疱疹（皮蛇）疫苗」及「孕婦免費施打 RSV 疫苗」等政策主張，讓他深刻感受到林俊憲是一位真正理解民眾需求、重視公共衛生，且兼具親民與專業的政治人物。

林俊憲表示，「大營」台語諧音象徵「大贏」，別具吉祥意涵，選擇到大營靈昭宮參拜，就是希望台南可以大贏，而新市大營旁的台南科學園區，是當初民進黨籍的陳唐山縣長首次執政台南爭取到的重要建設，後來賴清德爭取到台積電等科技大廠進駐，創造就業機會，帶動人口回流，如今的南科區儼然成為台南進步的關鍵力量。

林俊憲指出，近期多位綠營政治明星力挺他，包括前台南縣長陳唐山、前行政院長蘇貞昌、立法委員蔡其昌等人，而目前內參民調支持度持續成長，純綠營支持度中更持續領先，距離民調初選投票僅剩不到一週時間，團隊將持續以最踏實的方式走入地方、爭取市民認同，讓支持力量在最後階段全面匯聚。

林俊憲強調，台南是民主聖地，更是總統賴清德的重要本命區，唯有以團結為前提、以政策為核心，才能守住台南，自己也將努力落實基層對改革與延續進步路線的期待，贏回市民對民進黨執政的最大信任。

