林俊憲競選車隊「掃街國內半導體重鎮」！喊話「持續以南科為核心」結合產業、交通與生活機能「讓台南發展更加均衡」！

民進黨台南市長初選民調進入倒數，爭取提名的立委林俊憲今（7日）在國內半導體先進製程產業發展重鎮的南科區進行掃街，全力拜票。林俊憲承諾，未來會持續以南科為核心，結合產業、交通與生活機能，讓台南的發展更加均衡。

林俊憲今日於臉書發文指出，競選車隊掃街新市、善化、安定，從南科帶動台南進步。他說，延續下營團結車隊大會師的氣勢，今日他率領台南團結車隊來到新市大營，問候鄉親，也在靈昭宮和主委朱騏翰祈福，為初選最後關鍵衝刺注入滿滿正能量，「沿途看到許多鄉親揮手加油，讓我深深感受到地方的支持與期待」。

林俊憲特別感謝陪同車掃的立委郭國文、林宜瑾服務團隊，以及台南市副議長林志展、台南市議員沈家鳳、陳秋宏、蔡筱薇、黃肇輝、周嘉韋、余柷青、林依婷、郭鴻儀、李宗霖、李文俊，與大營里長朱文奎等人到場力挺。林俊憲也點名醫師高大成南下陪同，並肯定林俊憲在公共衛生與家庭照顧政策上的規劃。

林俊憲指出，新市大營緊鄰南科，是台南產業轉型與城市進步的重要引擎。他說，從前台南縣長陳唐山爭取南科設立，到後續科技產業進駐、帶動就業與人口回流，「南科已成為推動台南前進的關鍵力量」。

林俊憲承諾，「未來，我會持續以南科為核心，結合產業、交通與生活機能，讓台南的發展更加均衡」。他提及，初選進入最後關鍵時刻，「這段時間謝謝陳唐山、前行政院長蘇貞昌、立委蔡其昌等前輩與夥伴的力挺」。

林俊憲表示，內參民調持續成長，給了他更大的責任與動力，「我會繼續走進地方、傾聽民意，用具體政策與踏實行動，凝聚團結台南的力量，讓台南走在對的路上」。他喊話，「台南大贏，做伙向前行！」

（圖片來源：林俊憲臉書）

