林俊憲緊咬陳亭妃！他看民調：謝龍介很高興

[NOWnews今日新聞] 2026年地方選舉腳步將近，台南市長之戰人選備受矚目，民進黨內部初選競逐激烈，立委林俊憲與陳亭妃皆積極爭取民調出線。根據最新曝光的一份民調數據，若對上國民黨立委謝龍介，林俊憲支持度已拉升至51.5%，陳亭妃則達54.1%。對此，資深媒體人謝寒冰分析指出，這份民調結果，反而可能讓謝龍介「看了很高興」。

《鏡報》於25日公布一份綠營內參民調，加權後結果顯示，若由陳亭妃對決謝龍介，陳的支持度為54.1%，謝為25.3%；若是林俊憲出戰，支持度則為51.5%，謝龍介為28.8%。從數據上可以看到，2位綠委皆明顯領先謝龍介，且「憲妃之爭」的差距僅在3個百分點內。

謝寒冰25日在政論節目《新聞大白話》中指出，不論是內參民調或其他民調，對總統賴清德而言，這樣的結果都是「穩了」。他分析，林俊憲的支持度呈現明顯上升趨勢，雖然目前尚未贏過陳亭妃，但至少已大幅領先謝龍介，「對賴清德來說，這樣就夠了」，只要能贏過國民黨，提名誰其實差別不大。

謝寒冰話鋒一轉直言，如果自己是謝龍介，看到這份民調反而會感到很高興，因為這些數據可能提高民進黨提名林俊憲的機率，「謝龍介甚至可能樂觀其成」。

此外，談到民進黨高雄市長初選，謝寒冰也提及，綠委賴瑞隆上週大量發送近80萬通語音電話，向高雄選民說明立場，並為先前捲入兒子校園霸凌爭議公開致歉。他反倒認為，原本不少南部民眾平時不看電視、也少上網，未必知道這起事件，結果賴瑞隆這樣一打電話，變成廣為周知，「深怕別人不知道」。

