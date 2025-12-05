林俊憲翻跑票舊帳！郭正亮預判恐有急轉彎？

▲綠委林俊憲再拿過去跑票事件開嗆對手陳亭妃。（圖／翻攝自臉書粉專）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選戰火延燒，綠委林俊憲再度翻出當年台南議長選舉跑票的舊帳，質疑對手誠信，甚至反問：「怎麼敢把台南交給陳亭妃、郭信良？」。對此，前立委郭正亮昨（4）日指出，台南勝選對民進黨太重要了，所以比起高雄，台南還是比較有懸念，就看綠營最後出線的人有沒有辦法整合其他對手的勢力。

郭正亮昨上《新聞大白話》表示，去看賴瑞隆和林俊憲的回應方式，林俊憲就是匆匆忙忙，不知道怎麼辦？他為什麼希望即問即答，因為他就是要問陳亭妃，「妳曾經背叛過賴清德」這種問題，陳亭妃當然知道，所以才不願意跟他對話。

廣告 廣告

郭正亮認為，和高雄選戰相比，台南比較有懸念，就看賴清德會不會為了勝選，到最後急轉彎決定支持陳亭妃。但依他們對賴清德個性的了解，看起來是不太可能。但是台南的勝選太重要了，所以現在懸念比較多的是台南，不是高雄。如果沒有意外，就是到這裡，然後是看出線的人有沒有辦法整合綠委林岱樺和其他人的勢力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

李四川選新北將遇3關卡！吳子嘉直言「有難度」：搞不好綠營撿到

沈富雄唱旺柯志恩！他指民調「這一塊」贏賴瑞隆：大有可為

備戰2026？柯P自爆「請纓去南部住」！黃國昌嚇壞忙阻止