林俊憲自曝綽號「3塊仔」 原因竟跟大罷免有關

民進黨立委林俊憲今(1/20)表示，作為全台第一起被冒名連署、接著起訴的當事人，看到國民黨台中市黨部說要跟被偽造連署的民進黨立委和解，實在哭笑不得，他也自曝，當初罷免他的3千份連署中，有近2千份是冒用個資，所以他當時綽號叫「3塊仔」，因為抄一份罷免他的名冊，就有3塊錢可以拿。

去年藍綠各自發起立委大罷免互罷，最終藍營罷免綠營立委雖無人成案，但連署過程中，不少藍營地方黨部涉及抄襲黨員名冊、偽造文書，遭到起訴，其中，台中地院昨日開庭，34名藍營黨工認罪，請求協商緩刑，但民進黨台中立委蔡其昌表示，被告未曾道歉、和解，因此拒絕。

林俊憲在臉書發文指出，看到國民黨台中市黨部偽造大罷免連署，居然還說要與被偽造連署的委員「和解」，他身為全台第一起被冒名連署、接著起訴的當事人，看著這齣鬧劇，實在哭笑不得。

林俊憲說，這件事對他來說，一點都不陌生。當時3千份連署裡，有1934位是被冒用個資，那時自己還有個綽號叫「3塊仔」，因為抄他的一份名冊就有3塊錢可以拿，藍營所謂的「以罷制罷」，從頭到尾就是一條完整的造假產業鏈。

林俊憲表示，政治人物自然可受公評，罷免也是民眾的權力，但前提是來自真實的民意。絕不容許偽造文書，因為那就是踐踏公民的付出。

林俊憲指出，想想當初那些沒日沒夜站在街頭、一張一張拜託簽名的志工；想想那些從海外寄回台灣，只為了守住民主程序的連署書。再看看這些用抄名冊湊門檻，被抓包後還想輕輕放下的行為。

林俊憲說，有些事情，一旦跨越紅線，不是事後補一句道歉、談一句和解，就可以當作沒發生過。

