林俊憲自稱台南隊隊長 藍議員：挺憲派會真心幫陳亭妃？

民進黨台南市議員初選，立委林俊憲與議長邱莉莉陪同「挺憲派」議員集體登記，林俊憲並表示「我一直都是台南隊隊長，我們都希望台南會更好」。針對民進黨已提名陳亭妃參選台南市長，國民黨台北市議員李柏毅質疑，挺憲派是否會真心誠意協助陳亭妃獲勝，並示警綠營最終可能出現自己人不挺自己人的情形。

林俊憲6日表示，他一直都是台南隊隊長，希望台南會更好。他指出，台南未來的市政推動，要延續過去賴清德、黃偉哲一棒接一棒市政改革成果，這些議員的當選非常重要，一起來監督市政。林俊憲強調，希望這些忠貞、對黨忠誠度最高的議員能一起來當選。

對此，李柏毅7日在政論節目中表示，林俊憲說他一直是台南隊隊長，應該心中很難過，因為其最想當的不是隊長而是台南市長，如今也改變不了初選結果。

李柏毅指出，在民進黨中執會上，藉由質疑國民黨介入綠營初選、質疑民調真實性就可以看出，民進黨有股力量想要換妃。他認為「換妃」看來不會發生，但就算不會發生，現在林俊憲跟陳亭妃無法好好站一起，挺憲派真的會真心誠意來幫助陳獲勝嗎？

李柏毅進一步分析，若陳亭妃順利選上台南市長，有可能一當就是8年，反觀若是國民黨派出的謝龍介勝出，謝曾表態只當4年。他表示，會算數的人都知道，誰當選對林俊憲接下來的生涯比較有利。李柏毅強調，到底綠營最後會不會出現自己人不挺自己人的情形，要持續觀察，這非常現實，因為初選非常難看，大選要能衷心合作，並不是那麼容易。

