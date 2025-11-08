林俊憲舉辦安南區後援會成立大會 展現基層人氣與實力衝刺黨內市長初選

積極備戰民進黨內市長初選的立委林俊憲今（8）日在黨內立委、正副議長與議員、各區域基層幹部及超過5千名支持者高昂的聲援吶喊中，於台南市人口數第二大的安南區正式成立選舉後援會組織。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 積極備戰民進黨內市長初選的立委林俊憲，今（8）日在黨內立委、正副議長與議員、各區域基層幹部及超過5千名支持者高昂的聲援吶喊中，於台南市人口數第二大的安南區正式成立選舉後援會組織。林俊憲強調，安南區是孕育下一代台南人的重點行政區，未來他將從「讓青年放心打拚、提升公共服務、推動交通大進步」三大方向著手，全力帶動安南區的發展。

林俊憲在安南區成立後援會的初選態勢發展，備受黨內、外矚目，畢竟這是黨內競爭對手的立委本命區。林俊憲在安南區獲得民進黨籍蔡麗青、無黨籍黃麗招與邱昭勝等議員的公開力挺，加上近期對老人、孕婦、幼兒、學齡教育等多項福利提升政策的宣示，使得林俊憲的聲勢扶搖直上，展現在今日的安南區後援會成立大會活動上。

廣告 廣告

人口已經突破20萬的安南區，光是0-12歲人口就有13萬人，林俊憲為此特別強調，要讓青年人能夠放心打拚，市府首先就是要將長輩、婦幼照顧好！包括老人健保不排富而由政府全面負擔、免費接種皮蛇疫苗、每個月500元計程車補助以及重陽敬老禮金翻倍從1千變2千、優化關懷據點與老人共餐等，將老人福利全面提升。

在婦幼照顧上，林俊憲也提出孕婦產檢交通補助7500元及免費注射RSV呼吸道融合疫苗、首胎生育獎勵金翻倍從2萬變4萬、以及幼兒托育的加碼補助、國中小營養午餐免費等具體的福利照顧政策。

其次是提升公共服務，林俊憲宣示未來將會強化公所員額以及警力的配置；在里政改革上則是提高各里建設經費，從每年13萬提高到15萬，鄰長工作費改為每月發放，提高到每個月2千元；成立里政溝通平台，讓市政推動更順暢。

在改善交通方面，林俊憲允諾將加速推動國道8號跨南133線高架化工程、推動西港大塭寮的南41線跨越曾文溪銜接安南區溪埔寮，讓新吉工業區多一條聯外道路，讓民眾到溪北不必再繞遠路。

廣告 廣告

立委賴惠員再次推崇林俊憲在丹娜絲風災救災、推動《災後重建特別條例》的行動力，林俊憲會是一個有肩膀、能解決問題的新市長好人選；立委郭國文也再次呼籲支持者，要注意藍白政黨介入民進黨初選的挑戰，他強調林俊憲在綠營的支持度與看好度大幅領先，希望大家堅定價值的選擇，支持正派、清廉、有擔當、肯做事的林俊憲帶領城市繼續前進。

立委林宜瑾直指林俊憲是個有執行力的政治工作者，對於整體台南政策有願景有規劃，呼籲鄉親站出來力挺，讓台南的城市光榮感可以繼續延續下去；台南市議長邱莉莉提及過去陳亭妃與其子弟兵不為大局著想，才導致現在民進黨於台南市議會的困境，而今日許多立委、議員站出來相挺林俊憲，是因為大家政治理念一致，林俊憲是公認最能團結黨的候選人，因此初選一定要唯一支持林俊憲。

擔任林俊憲安南區後援會會長的王賢明，特別強調他所認識的林俊憲，是一個願意傾聽、有行動力，能讓城市進步且守護土地的人，他有信心林俊憲會讓台南更好。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

還原蕭美琴歐洲議會演說現場 范雲：保密背後的兩大原因

陳亭妃推「讓我們的孩子，平安長大」形象影片 以溫暖視角擁抱台南的未來