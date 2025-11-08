林俊憲舉辦安南區後援會成立大會 展現基層人氣與實力衝刺黨內市長初選
[Newtalk新聞] 積極備戰民進黨內市長初選的立委林俊憲，今（8）日在黨內立委、正副議長與議員、各區域基層幹部及超過5千名支持者高昂的聲援吶喊中，於台南市人口數第二大的安南區正式成立選舉後援會組織。林俊憲強調，安南區是孕育下一代台南人的重點行政區，未來他將從「讓青年放心打拚、提升公共服務、推動交通大進步」三大方向著手，全力帶動安南區的發展。
林俊憲在安南區成立後援會的初選態勢發展，備受黨內、外矚目，畢竟這是黨內競爭對手的立委本命區。林俊憲在安南區獲得民進黨籍蔡麗青、無黨籍黃麗招與邱昭勝等議員的公開力挺，加上近期對老人、孕婦、幼兒、學齡教育等多項福利提升政策的宣示，使得林俊憲的聲勢扶搖直上，展現在今日的安南區後援會成立大會活動上。
人口已經突破20萬的安南區，光是0-12歲人口就有13萬人，林俊憲為此特別強調，要讓青年人能夠放心打拚，市府首先就是要將長輩、婦幼照顧好！包括老人健保不排富而由政府全面負擔、免費接種皮蛇疫苗、每個月500元計程車補助以及重陽敬老禮金翻倍從1千變2千、優化關懷據點與老人共餐等，將老人福利全面提升。
在婦幼照顧上，林俊憲也提出孕婦產檢交通補助7500元及免費注射RSV呼吸道融合疫苗、首胎生育獎勵金翻倍從2萬變4萬、以及幼兒托育的加碼補助、國中小營養午餐免費等具體的福利照顧政策。
其次是提升公共服務，林俊憲宣示未來將會強化公所員額以及警力的配置；在里政改革上則是提高各里建設經費，從每年13萬提高到15萬，鄰長工作費改為每月發放，提高到每個月2千元；成立里政溝通平台，讓市政推動更順暢。
在改善交通方面，林俊憲允諾將加速推動國道8號跨南133線高架化工程、推動西港大塭寮的南41線跨越曾文溪銜接安南區溪埔寮，讓新吉工業區多一條聯外道路，讓民眾到溪北不必再繞遠路。
立委賴惠員再次推崇林俊憲在丹娜絲風災救災、推動《災後重建特別條例》的行動力，林俊憲會是一個有肩膀、能解決問題的新市長好人選；立委郭國文也再次呼籲支持者，要注意藍白政黨介入民進黨初選的挑戰，他強調林俊憲在綠營的支持度與看好度大幅領先，希望大家堅定價值的選擇，支持正派、清廉、有擔當、肯做事的林俊憲帶領城市繼續前進。
立委林宜瑾直指林俊憲是個有執行力的政治工作者，對於整體台南政策有願景有規劃，呼籲鄉親站出來力挺，讓台南的城市光榮感可以繼續延續下去；台南市議長邱莉莉提及過去陳亭妃與其子弟兵不為大局著想，才導致現在民進黨於台南市議會的困境，而今日許多立委、議員站出來相挺林俊憲，是因為大家政治理念一致，林俊憲是公認最能團結黨的候選人，因此初選一定要唯一支持林俊憲。
擔任林俊憲安南區後援會會長的王賢明，特別強調他所認識的林俊憲，是一個願意傾聽、有行動力，能讓城市進步且守護土地的人，他有信心林俊憲會讓台南更好。
更多Newtalk新聞報導
還原蕭美琴歐洲議會演說現場 范雲：保密背後的兩大原因
陳亭妃推「讓我們的孩子，平安長大」形象影片 以溫暖視角擁抱台南的未來
其他人也在看
綠台南熱戰！ 陳亭妃搶攻親子票 林俊憲成立後援會
2026地方大選前哨戰，民進黨台南初選打得火熱，立委林俊憲今（8）日下午來到立委陳亭妃的大本營，鎖定「安南區」成立後援會，更傳出將在10日初選領表時，率領其他4位台南綠委陪同登記，而陳亭妃上午則在「新...華視 ・ 9 小時前
蕭美琴現身歐洲議會：全球繁榮仰賴強大自由的台灣
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）副總統蕭美琴今天驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的IPAC峰會發表專題演說。她強調，國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。中央社 ・ 1 天前
蕭美琴赴歐議會演說 中國駐歐使團氣跳腳：一中原則！
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在比利時布魯塞爾的歐洲議會發表專題演說，成為台灣近年來首位在外國國會正式演講的副總統級官員。此舉引發北京強烈不滿，中國駐歐盟使團今（8）日發布聲明，指責歐方「為台獨行徑撐腰張目」，並聲明已向歐洲聯盟提出嚴正交涉。 蕭美琴此行是在外交部長林佳龍的陪同下，赴歐出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會。她以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說，強調「台海和平對全球穩定與經濟發展至關重要」，並指出「更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區，而穩定的印太地區，則帶來更安全的世界」。 會議共有來自德國、西班牙等約24國、50名議員參加。蕭美琴將中國對台的網路攻擊與海底電纜破壞，比喻為歐洲自俄烏戰爭以來所面臨的「混合式攻擊」，強調儘管台灣被排除在多數國際組織之外，仍持續參與人道援助與全球標準制定。 圖：翻攝自Taiwán en Colombia臉書 蕭美琴在演說中重申，台灣是多元、開放且民主的社會，珍視公開對話、公平選舉與信仰及言論自由，並新頭殼 ・ 13 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 發表演說 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 20 小時前
吳明賢喊話「健保改革一定要成功」 (圖)
「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮8日在台大醫院國際會議中心舉行，台灣醫學會理事長吳明賢（圖）致詞最後，對著坐在台下的總統賴清德、衛福部長石崇良，喊話「健保改革一定要成功！」。中央社 ・ 15 小時前
豬肉禁令解除！卓榮泰祭「四大檢疫要求」 嚴守國門安全
台中市日前爆發非洲豬瘟疫情，經中央疫調確認僅限於台中單一案例場，屬於單一來源病毒，疑因未落實廚餘蒸煮程序導致感染。儘管疫情已被成功控制，社會對食安與防疫議題仍高度關注，尤其非洲豬瘟仍可能透過境外肉品或相關物品傳入，讓邊境檢疫的重要性再度升高。對此，卓榮泰...CTWANT ・ 9 小時前
洪浦釗觀點》布魯塞爾的掌聲與東京的答詢：台灣走進全球秩序的核心時刻
這是一個在國際政治中極具象徵性的巧合，蕭美琴站上布魯塞爾的歐洲議會講台，高市早苗在東京國會明言「台灣有事＝日本存亡危機」。這是東西兩個民主陣營對台灣安全的表態，也是對中國戰略回應的節奏同步化。過去歐洲與日本在台海議題上的語言步調不同：歐洲傾向以「民主價值」與「規則秩序」論述，日本則以「安全威脅」與「防衛義務」思考。但這次兩者在同一時段共同聚焦「維護台海和平與穩定」，象徵著一個跨洲的戰略共識。台灣不三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鄭麗文赴追思會「遭藍綠圍攻」！邱毅讚正確選擇：打開兩岸僵局的一大步
國民黨主席鄭麗文今（8日）參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，受到民進黨及部分藍營人士砲轟，前立委邱毅透過臉書發文，以前國民黨主席連戰為例，認為鄭麗文此舉不僅非常正確，更是打開兩岸僵局的一大步。邱毅透過臉書發文，談到鄭麗文參加馬場町紀念公園的秋祭，被民進黨群起而攻，甚至國民黨保守派也發聲批評一事。邱毅回憶，連戰2005年展開「中國破冰之旅......風傳媒 ・ 11 小時前
台中畫家劉侑誼「光影之間・平凡之美」個展開幕 上百人感受縱逝美好
台中畫家劉侑誼首次個展「光影之間・平凡之美」今（8）日下午在大墩藝廊開幕，劉侑誼則以「垂死的掙扎」描繪海洋污染畫作，奪得2016臺灣藝術研究院主辦台灣國展油畫獎，也曾獲台中美展油畫金牌等40多座獎項，即日起至11月26日展出數十幅國內外寫生，劉侑誼感動說，畫作不為張揚，只為細細凝視稍縱即逝的美好。自由時報 ・ 9 小時前
挺進對手本命區! 林俊憲安南後援會人氣爆棚
台南市長選戰升溫！民進黨立委林俊憲今（8日）挺進對手陳亭妃的「本命區」安南區，舉辦後援會成立大會，現場湧入超過5千名支持者，場面熱烈、氣勢驚人。活動現場包括黨籍立委賴惠員、郭國文、林宜瑾、議長邱莉莉與基層議員、里長站台力挺，並獲在地民進黨籍蔡麗青、無黨籍黃麗招與邱昭勝等議員公開支持，聲勢高漲。自由時報 ・ 8 小時前
藍委提反排黑條款又撤案 綠委批「心虛」 蘇清泉：小題大作
包括無黨籍立委高金素梅，以及國民黨立委蘇清泉和謝龍介等人，近期共同提案，要針對公職人員選舉罷免法的排黑條款來進行修正，包括涉及內亂外患等罪行，未來只要是被判緩刑，並且在緩刑十年內沒再被判有期徒刑，就可...華視 ・ 8 小時前
邊境查驗零信任！卓榮泰：不要因為旅客看起來較古意
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園機場視察邊境防疫，他表示，人力及X光檢查都要加強20%，對於進出的國人，「不客氣的講，我要拜託大家採取零信任的態度，不要因為看起來比較古意（老實），你就讓他隨隨便便可以進出。絕對零信任，我們才承擔起這個責任，因為我們必須盡到零容忍的責任。」尤其來自高風險地區的更加要百分之百以上的零信任，才能做到徹徹底底的防護國家的安全。 台中梧棲一處養豬場病死豬9月22日驗出非洲豬瘟病毒，經過15日禁宰等措施後，昨日凌晨禁宰解封。卓榮泰今日也到桃園機場視察邊境防疫情形。 卓榮泰表示，剛剛是視察新的第三航廈的北廊廳。進度正常完成，下個月開始，會有出入境的旅客經此進到二航廈出關。在安全防疫上一定要跟現在一、二航廈完全一致的標準。 卓榮泰說，從2018年開始，從賴清德、蘇貞昌到陳建仁院長，中央地方合力守護了台灣這一塊淨土，把非洲豬瘟阻絕於境外。今天不容許任何一個人的疏忽，也不容許任何一個環節的疏漏，一定要層層的防護、多層的阻隔，才能夠阻絕於境外。 卓榮泰說，剛剛部長有講，現在檢驗的過程當中，還是有發現旅客帶進來很多物件，但我們成功把它阻絕。未來這樣的工新頭殼 ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 17 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前