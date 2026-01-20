林俊憲被調侃「三塊仔」：不是道歉就沒發生

▲民進黨立委林俊憲自嘲，當年因大量冒名連署而被取了「三塊仔」的綽號。（圖／記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 去年公民團體發動大罷免行動，國民黨隨即祭出「以罷制罷」反擊，卻被踢爆抄襲黨員名冊、涉嫌偽造文書爭議。台中地方法院19日二度開庭，遭起訴的國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒等34名黨工當庭認罪，並表達願與被冒名者「和解」。對此，民進黨立委林俊憲直言，看著這齣鬧劇，他實在哭笑不得，並自嘲當年因大量冒名連署而被取了「三塊仔」的綽號。

林俊憲表示，身為全台第一起被冒名連署、接著起訴的當事人，這件事對他來說一點都不陌生。他續指，當時3,000份連署裡，有1,934位是被冒用個資，那時他還有個綽號叫「三塊仔」，因為抄他一份名冊就有三塊錢拿。所謂的「以罷制罷」，從頭到尾就是一條完整的造假產業鏈。

林俊憲認為，政治人物自然可受公評，罷免也是民眾的權力，但前提是來自真實的民意，他絕不容許偽造文書，因為那就是踐踏公民的付出。他提到，想想那些沒日沒夜站在街頭、一張一張拜託簽名的志工；想想那些從海外寄回台灣，只為了守住民主程序的連署書；再看看這些用抄名冊湊門檻，被抓包後還想輕輕放下的行為。

最後，林俊憲也強調，有些事情，一旦跨越紅線，不是事後補一句道歉、談一句和解，就可以當作沒發生過。

