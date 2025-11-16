林俊憲西港後援會成立 風災受災戶舉牌感謝協助重建

林俊憲16日成立西港區後援會，有丹娜絲風災受災戶到場舉牌表示感謝，林俊憲表示感動並一起合影。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

林俊憲16日成立西港區後援會，他向到場支持者握手致意。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

林俊憲16日成立西港區後援會，地點選在慶安宮前，林俊憲與支持他的民代一同到廟內向神明上香祈福。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

爭取2026民進黨台南市長初選提名的立委林俊憲，16日下午在西港區慶安宮舉辦「西港後援會成立大會」，現場湧入近千位支持者，立委郭國文及13位議員到場支持。有丹娜絲颱風受災戶到場，由小朋友舉牌「俊憲叔叔謝謝你幫我，我來幫你加油」，林俊憲表示「內心非常感動，也倍感責任重大。

林俊憲表示，西港區後援會成立特別選在天上聖母面前，向大家許下承諾，要讓西港恢復往日的繁榮，讓更多年輕人回來照顧上一代、養育下一代。

他指出，隨著南科外溢效應帶動人口移入，西港的社會增加率達16％，為台南37區之冠，然而交通壅塞與育兒設施不足成為迫切課題，為了讓西港的發展更完整，他向中央爭取兩項跨曾文溪的重要交通建設，包括南41線跨曾文溪大橋及市道173線跨溪大橋計畫。他強調，「把交通做好，是為了讓人進來；把育兒設施做好，才能讓人留下來。」

林俊憲指出，目前西港人口已突破2萬5千人，卻缺乏臨時托育與親子空間。他主張盤點閒置公有房舍，如廢校、倉庫等空間，設置室內親子館與臨時托育據點，並在各社區公園增設特色遊具與體健設施，讓孩子能安全玩耍、長輩也能健康運動。

看到受災戶到場舉牌感謝，林俊憲說，他倍受感動，災後重建的每一步，他都希望做到讓鄉親安心，能在造勢現場再見到受災戶平安站在大家面前，對他而言就是最大的鼓勵。他承諾會持續打拚，守護大家的生活，讓「台南最好、幸福實現」不是口號，而是每一位市民確實感受到的日常。

