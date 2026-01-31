林俊憲贏了網路聲量 卻輸在選民感受

民進黨台南市立委林俊憲。（圖：林俊憲臉書）





首先，林俊憲的選戰敘事過度聚焦於「我最被信賴、總統最欣賞」。這樣的論述在政治圈內或許具備話題性，卻在基層與一般選民耳中，容易被解讀為「借勢而非自立」。相較之下，陳亭妃主打「第一女市長」，訴求的是城市治理藍圖與個人長期歷程，情感投射明確；林俊憲的論述則顯得過於內部、過於權力結構導向，難以有效轉化為選民的情感連結。

其次，是勤跑度與基層溫度的落差。多位地方觀察者與基層支持者私下指出，林俊憲的掃街與行程安排偏向「半天型」，在行程密度與時間投入上，明顯不如陳亭妃。在初選這種比拚「誰更拚」、比拚「誰真的在地方」的賽局中，這樣的差距往往會被無限放大。當選民看到的是「晚上仍持續跑行程的人」，自然更容易將選票投給「看起來更投入的人」。





第三，陳亭妃的出席率極高，不論大型場合或基層社團活動，經常能見到她本人親自到場；即便無法親自出席，也多半會派議員或助理代表致意，維持基本互動與尊重。這種「能到就到、不能到也不缺席」的政治態度，在地方社會中具有高度累積效應。





相較之下，林俊憲留給基層的印象則顯得相對稀薄。對不少實際生活在台南、長期參與地方活動的選民而言，林俊憲本人出現的次數屈指可數，甚至有人直言，若非後來因特定事件或新聞畫面受到關注，過去對他的認識幾近於零。這樣的落差，並非單純曝光不足，而是長期經營感的缺席。





最後，林俊憲明顯錯判戰場。他選擇押寶社群聲量與政治同溫層，卻忽略台南初選真正決定勝負的關鍵，在於傳統選民、基層人情與長期信任。當聲量最高的場域，並非選票最集中的地方，這場選戰的勝負，其實早已逐步成形。