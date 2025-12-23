林俊憲路口拜票踩到紅線急刪照 他1句酸爆

▲民進黨立委林俊憲在路口拜票，爭取鄉親支持。（圖／翻攝林俊憲臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委陳亭妃與林俊憲爭取2026參選台南市長，黨內初選白熱化，林俊憲日前到路口拜票，盼爭取鄉親支持，不過他似乎太過熱情，不小心一腳踩到路口紅線。國民黨青年部前主任陳冠安酸，在最危險的轉彎處，腳還踩出紅線，這樣還能改善台南的交通安全嗎？

陳冠安說， 明明人行道上就有足夠的空間可以跟大家揮手，為什麼硬要違規？今年1到9月，每十萬人交通事故死傷人數，台南高居六都第一、全國第二，達2367人。然後要選台南市長的林俊憲，為了自己拜票，還在交通違規？做危險示範？

陳冠安說，更可怕的是，整個團隊也根本沒有交通安全意識，連違規都不自知，竟自己貼出違規照片！這種人，怎麼可能改善台南的交通安全？

