林俊憲車隊全力衝刺掃街 力拚南市長黨內初選出線

民進黨臺南市長黨內初選進入倒數，參選人林俊憲從東區關帝殿出發進行市區遊行爭取市民支持；市長黃偉哲現身期許市政順利交棒。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市長黨內初選進入倒數，參選人林俊憲把握選前黃金時刻，11日從東區關帝殿出發，於市區遊行爭取市民支持；市長黃偉哲於車隊出發前現身，與林俊憲共同上香祈福，期許市政順利交棒，市民生活持續進步。

車隊會師以縣市合併即將滿16年應對臺南「做十六歲」傳統，林俊憲與三位立委，副議長林志展團隊及黃麗招、蔡麗青、朱正軒、黃肇輝、沈震東、李啟維、李宗霖、蔡筱薇、郭鴻儀等多位議員共同喊出「臺南轉大人、福利不輸人」口號，希望以六都首創的長輩免費接種皮蛇疫苗、學童午餐牛乳多一杯等政見，將臺南打造成為六都社福第一的城市。

關帝殿主委及幹部於車隊會師大會中送上包子與粽子表達支持；幫助賴總統打贏多次選戰的前台南市秘書長王永順也陪同林俊憲車隊掃街，行經市區過程中持續宣講林俊憲政見，沿途店家、店員熱情揮手致意，也有路過的民眾大喊「加油」或伸手比讚。

黃偉哲市長表示，明天就是電話民調初選，現在有如考前五分鐘的最後衝刺，呼籲支持林俊憲的市民明晚定要在家顧電話，讓真實民意可以真正展現；他也表示對林俊憲有信心，相信市民可以做出最好的選擇。

林俊憲立委說，過去賴清德競選市長與總統時都會從關帝殿啟程，此次車隊從東區關帝殿啟程，在臺南的民主發展中別具意義；他也感謝林宜瑾、郭國文、賴惠員三位立委及多位議員同志跨選區前來支援，展現新臺南隊團結氣勢；他強調，12日就是初選民調第一天，團隊會把握每個機會訴說對臺南的政見與願景，並舉辦選前最大造勢，爭取更多市民的認同。