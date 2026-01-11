林俊憲車隊選前衝刺 黃偉哲現身籲市民做最好選擇

台南市長參選人林俊憲今日從東區關帝殿出發，在把握選前黃金時刻，在市區遊行爭取市民支持。在出發前，台南市長黃偉哲現身與林俊憲共同上香祈福，期許市政順利交棒，市民生活持續進步。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 台南市長參選人林俊憲今(11)日從東區關帝殿出發，在把握選前黃金時刻，在市區遊行爭取市民支持。在出發前，台南市長黃偉哲現身與林俊憲共同上香祈福，期許市政順利交棒，市民生活持續進步。

黃偉哲接受媒體訪問時表示，明天就是電話民調初選，現在有如考前五分鐘的最後衝刺，呼籲支持林俊憲的市民，在明晚一定要在家顧電話，讓真實民意可以真正展現。他也表示對林俊憲有信心，相信台南市民可以做出最好的選擇。

廣告 廣告

林俊憲表示，今天車隊從東區關帝殿啟程，其實在台南的民主發展中別具意義，過去賴清德競選市長與總統時，都會從關帝殿啟程。他也感謝林宜瑾、郭國文、賴惠員三位立委，及多位議員同志，跨選區前來支援，展現新台南隊的團結氣勢。

在車隊大會師的現場，關帝殿的許主委及幹部現身，送上包子與粽子表達支持。林俊憲與三位立委，林志展副議長團隊及黃麗招、蔡麗青、朱正軒、黃肇輝、沈震東、李啟維、李宗霖、蔡筱薇、郭鴻儀等多位議員，在縣市合併即將滿16年之際，以「做十六歲」的台南傳統，共同喊出「台南轉大人、福利不輸人」。希望以六都首創的長輩免費接種皮蛇疫苗、學童午餐牛乳多一杯等政見，未來將打造台南成為六都社福第一的城市。

此外，今天由幫助賴總統打贏多次選戰、前台南市秘書長王永順，陪同林俊憲車隊掃街。車隊行經市區過程中，持續宣講林俊憲的政見，也獲得不少民眾的熱情回應。有做生意的店家，店員主動站出來向林俊憲揮手。也有路過的民眾，大聲向車隊喊：「加油！」並且拍照留念。在車隊停等紅燈時，旁邊的機車騎士也轉過頭來，向車隊伸手比讚。

林俊憲強調，明天12日就是初選民調第一天，他的團隊會把握每一個機會，訴說對台南的政見與願景，今天下午也將舉辦選前最大造勢，爭取更多市民的認同。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南初選白熱化！林俊憲遭網路匿名爆料節禮往來 PTT掀廉政議論

快訊》跟進其他縣市 黃偉哲宣布：台南營養午餐9月起全面免費