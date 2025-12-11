林俊憲輸定？沈富雄：謝龍介也打不贏陳亭妃

▲前立委沈富雄斷言，2026台南市長選戰中，藍委謝龍介（左）與綠委林俊憲（右）都打不贏綠委陳亭妃（中）。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選逐漸白熱化，原本低調的內部角力現已全面浮上檯面，「憲妃之爭」火線延燒，言詞交鋒愈發尖銳，立委林俊憲翻出當年台南議長選舉跑票的舊帳，質疑對手誠信，甚至反問：「怎麼敢把台南交給陳亭妃、郭信良？」對此，前立委沈富雄直言，林俊憲這是很狠的一招，不過他儼然是輸定了，且藍營的對手謝龍介也打不贏陳亭妃。

沈富雄11日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》指出，台南市長這一局，林俊憲恐怕已經輸定了，因為他跟陳亭妃的差距太大了，想要在剩下這段時間趕上來，其實不容易，所以林俊憲顯得急了，連郭信良這個名字都拋出來了，「這是很狠的一招」，這是陳亭妃不想讓人提到的事情，但林都出招了，代表再不拚就時不我與了。

廣告 廣告

沈富雄認為，除非台灣的司法真正聽命於政黨，在最後這段期間，陳亭妃被司法手段作掉，否則台南較不像高雄的選情如此混沌不清，「我想台南大概就是陳亭妃了」。至於若是陳亭妃對上國民黨的謝龍介，沈富雄斷言「謝龍介會輸」，因為謝曾經親口說出：「我不會贏陳亭妃，所以我不跟她拚，我是跟賴清德拚。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

福麥裝修得標5.9億炸藥案！在地人「吐3字」認證：財力雄厚

苗博雅稱「戰爭照常上班」！媒體人駁：金馬絕對比台灣本島安全

中共砸大錢「滲透宮廟」！沈伯洋爆精心劇本：神明直接打槍