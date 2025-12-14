林俊憲辦後援會成立大會 黃偉哲力挺接續台南施政

立委林俊憲14日在善化舉辦善化、安定後援會成立大會，超過3千人參與，台南市長黃偉哲也到場力挺。翻攝畫面





立法委員林俊憲14日在台南市善化區舉辦「善化、安定後援會成立大會」，現場湧入超過3,000名支持者，台南市長黃偉哲親自到場站台，公開表態力挺林俊憲競逐台南市長，並直言林俊憲是能夠延續賴清德總統過去擔任市長時治理理念的重要人選，相關發言引發地方政壇關注。

黃偉哲致詞時表示，林俊憲長期在立法院為台南爭取建設經費，市府近年多項重大建設，都是在市府與立法院密切合作下順利推動。他指出，市政推動需要延續性與穩定性，而林俊憲熟悉地方需求，也理解市政運作，具備承接過去施政方向的能力。他同時呼籲支持者，在民進黨市長初選民調期間，全力支持林俊憲。

這場後援會成立大會，被外界視為林俊憲參選台南市長的重要里程碑。現場除黃偉哲到場力挺外，副議長林志展，以及多名市議員與地方里長也出席聲援，展現地方基層動員能量，場面氣氛熱絡。

林俊憲表示，感謝黃偉哲市長的肯定，並指出台南近年多項建設成果，是中央與地方團隊分工合作的結果。他強調，延續不是口號，而是要讓方向正確的政策有人接著做，讓城市持續前進。

談及區域發展，林俊憲指出，善化與安定位處台南市核心位置，且緊鄰南部科學園區，是台南產業與人口成長的重要戰略區域。他提出以善化、安定為核心，推動「中台南副都心」發展，串聯產業、交通與生活機能，強化城市整體競爭力。

在交通建設方面，林俊憲表示，已爭取善化火車站規劃經費，推動站體擴建與鐵路立體化，並提出與捷運深綠線共構的構想；另成功爭取38億元推動烏橋中路跨曾文溪大橋工程，未來善化、安定往返南科的交通將更加便利。

除硬體建設外，林俊憲也提到，未來市政將同步加強公園綠地、運動空間與通學環境改善，在社福政策上推動托育與幼教支持、社會住宅及長者照護措施，讓城市發展兼顧生活品質。

