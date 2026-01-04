林俊憲造勢推王牌 蘇貞昌：這局決定台南市長誰屬 所以我來了

民進黨台南市長參選人林俊憲4日在安南區造勢晚會上，推出前行政院長蘇貞昌（右）當王牌來賓站台。（程炳璋攝）

前行政院長蘇貞昌（右）4日在民進黨台南市長參選人林俊憲（左）的安南區造勢晚會上，高舉林俊憲的手，表達支持力挺。（程炳璋攝）

民進黨台中市立委蔡其昌（中）身兼中華職棒會長，4日南下台南市，為林俊憲（右一）的造勢晚會站台。（程炳璋攝）

民進黨台南市長初選進入關鍵戰，林俊憲4日直搗陳亭妃大本營，在安南區草湖寮重劃區舉辦大造勢，前行政院長蘇貞昌擔任王牌來賓站台，強調這局決定台南市長誰屬「所以我來了」，提出決定人選關鍵的3個角度。陳亭妃持續鐵馬騎行，贈送勳章小物拜票。

林俊憲4日在安南區造勢晚會聲勢浩大，台南市議長邱莉莉領軍，共18名民進黨籍議員加上5名無黨籍議員站台表態，台南市立委郭國文、林宜瑾與台中市立委蔡其昌都到場力挺，展現綠軍大團結氛圍。

林俊憲以柳營、六甲發展機器人、南科有台積電、沙崙發展AI產業，加上市區原本的繁榮，打造台南市未來的發展4角藍圖，大談推動各項市政福利政策，爭取支持。

林陣營推出最強王牌蘇貞昌站台，他以2任行政院長、2任民進黨黨主席與2任縣長的資歷，強調自己政治閱歷豐富，「看人很準，所以要來支持林俊憲」。

蘇貞昌表示，民進黨初選這局選完，決定誰代表民進黨、決定誰當台南市長、更決定未來台南市政的樣貌。

他強調要從3個角度來看市長人選，選舉不只要選贏，要看一路以來做過什麼事。首先是這人的品行操守是否經得起檢驗、其次要跟議會有良好互動，取得議會的支持。最後是身為地方首長，要跟總統、行政院長互動，「賴清德會支持誰，大家都清楚，我不必講太多」

蘇貞昌意有所指的表示，賴清德當總統很為難，不像我可以自在的講。以上這3點決定誰是更好的市長，「所以我來了」。蘇貞昌展現十足的政治魅力，台下民眾不斷歡呼鼓掌。

相較林俊憲連續發動大規模造勢，陳亭妃以勤跑基層應對，她的37區鐵馬騎行邁入第3天，4日贈送「鐵馬妃妃旋轉勳章信物」掀起支持者踴躍索取，成為討論話題。

