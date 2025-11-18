林俊憲造勢「高大成相挺」 凌濤揭法醫專業喊：選情告急

林俊憲(左)下營造勢，法醫高大成(右)現身相挺，引發討論。（合成圖／示意圖／程炳璋攝、資料照）

綠委林俊憲爭取民進黨2026台南市長提名，下營後援會15日成立，營造「會贏」的初選氣勢，法醫高大成特地來站台力挺，引發討論。國民黨桃園市議員凌濤直呼，賴清德怕基本盤晃動，希望台南一定要是自己人，但法醫專業會判斷的是致死原因，由此看來選情告急。

凌濤16日在《週末大爆卦》節目表示，陳亭妃不是賴嫡系，威脅到賴整個在南部的佈局。萬一陳亭妃上了，賴會覺得，2028陳亭妃會喊「把賴抓下來，換別人！」這會很重磅！因為台南市民會覺得說，連台南市長都不支持自己的總統，要換人？比如說英系、陳其邁等等。

凌濤指出，賴一直有一個魔咒，希望2026台南一定要是他的自己人，因為他本命區的人，如果未來2028不支持他的話，他會有一個「自己家裡基本盤晃動」的感受。林俊憲當然是嫡系中的嫡系，他有賴這張王牌，但有這張王牌就保證出馬能得勝？看起來不是。

「因為從林俊憲找來站台的人就知道，選情告急！」凌濤直呼，法醫高大成只有在幾種新聞會出現，比如說解剖：「這個看起來已經十天了」，提供專業意見，這是我們敬佩也尊重的專業。另一個狀況是，在很多醫療的狀況下，是什麼樣的途徑，導致最後死亡的結果？

凌濤強調，這些高大成很會判斷、很精準，比如說林俊憲就是太「靠勢」，所以最後會是這種結果？或在某個議題跟陳亭妃對打的角度不對，所以會有這種結果？會有一個分析的角度，所以現在來「觀察」，是這樣嗎？主持人李珮瑄說，確定觀察的結果，不會是跟陳亭妃說，致命傷一定是「從後面、自己人捅的」？凌濤笑說，高大成應該還是吉祥如意、喜氣洋洋來站台的。

凌濤提到，林俊憲喊「下營」，台語叫「會贏」，會贏，然後請高大成法醫來？「我會覺得蠻奇怪的！」

