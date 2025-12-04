林俊憲酸「賴清德怎敢把台南交給陳亭妃？」 吳子嘉也嚇一跳

民進黨台南市長初選，立委林俊憲重提當年台南議長選舉跑票舊恨，質疑對手誠信，賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良？陳亭妃回應表示，林俊憲搞錯方向「一直搬石頭讓總統擔。媒體人吳子嘉表示，他看到這個說法，也嚇一跳，林俊憲怎麼會把矛頭指向競爭對手及其盟友。

吳子嘉日前在《董事長開講》節目中表示，林俊憲說賴清德怎麼敢把台南託付給陳亭妃，他當市長賴清德最放心。他覺得，林俊憲這個話有分兩段，當然林俊憲當市長的話，賴清德最放心，這個他同意，這是一件事情。但是我們分成兩件事情講，他怎麼敢把台南託付給陳亭妃，陳亭妃不是民進黨的立委嗎？陳亭妃是洪水猛獸嗎？陳亭妃真的如同他講的，她當權以後就會搞五大弊案嗎？所以林俊憲這個說法，跟他的說法有點呼應。

吳子嘉接著表示，但是看到這個說法，他也嚇一跳，林俊憲怎麼會把矛頭指向競爭對手及其盟友，就是陳亭妃跟郭信良。至於賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃跟郭信良，賴清德已經當了中華民國總統，他還要關心台南幹什麼，台南會影響到什麼東西？所以他覺得，這就是一個很奇怪的論述。

吳子嘉點出，如果林俊憲沒有出線，在坊間傳聞，變成陳亭妃出線的話，對賴清德來講，台南的地盤整個就丟掉了。在民進黨內，賴清德的信任度跟威信、權威的尊重，或是說服從，或者完全說他是領導統御的能量，通通都要打非常大的折扣。如果整個選舉的大盤，即使不是很順利，陳亭妃就算擔任候選人，台南市還是民進黨的天下，不管是林俊憲選、還是陳亭妃選，台南應該都是民進黨當選。

