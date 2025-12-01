林俊憲醫定勝利聯合後援會成立 醫界及校友聯合力挺臺南市長初選出線

林俊憲醫定勝利聯合後援會盛大成立，醫界及其校友聯合力挺，希望於臺南市長初選中出線。（記者李嘉祥攝）

▲林俊憲醫定勝利聯合後援會盛大成立，醫界及其校友聯合力挺，希望於臺南市長初選中出線。（記者李嘉祥攝）

甫完成民進黨臺南市長初選登記的立委林俊憲，競選節奏緊密，每週皆有不同地區或領域後援會成立，「醫定勝利」聯合後援會成員陣容豪華，包含全國醫師、牙醫師及中醫師三大醫界公會聯合會理事長，以及林俊憲母校台南一中、國立成功大學的各界校友，皆是在有極高社會聲譽的指標性族群，三強力挺，強化林俊憲勝選氣勢。

中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國擔任後援會總會長，中華民國牙醫師公會全聯會理事長陳世岳、中華民國中醫師公會全聯會理事長蘇守毅為榮譽總會長，王建章醫師擔任副總會長；臺南醫界部分，由吳國榮醫師擔任醫師後援會會長、王啟芳醫師擔任牙醫師後援會長、鄭又穎醫師擔任中醫師後援會長，台南市醫師公會理事長賴俊良醫師亦為後援會成員。

除了醫界，「醫定勝利」聯合後援會成員還包含林俊憲的二所母校校友，其中台南一中校友會後援會長為曾永信建築師、總幹事為陳冠宇，另成大校友會後援會會長則為林鴻琦中醫師；

林俊憲立委表示，他與醫界互動緊密，曾推動多項醫界專業建議落實為政策，例如成功將肺腺癌納入公費篩檢，並由台南率全國之先開始試辦，最終獲衛福部採納全國實施，藉由早期發現降低死亡率，至今已有近2千名患者受惠，另疫情期間也為醫界爭取到健保點值保障、防疫物資補貼以及提高成本認定減稅等紓困措施，助基層醫療體系度過難關，許多醫界人士感念在心。

林俊憲立委說，宣布投入臺南市長初選後，許多醫界好友表示要為他籌組後援會，醫師在臺南人心中有特殊且崇高位置，而他的二所母校都在勝利路上，幾乎是他的青春軌跡，再加上多名全國醫界領袖相挺，便想出「醫定勝利」名稱，寓意一定能走向勝利，也感謝醫師、牙醫師、中醫師「全國醫界三巨頭」全部到齊力挺，還有多名台南醫界重量級人士加入。

藉由母校校友後援會成立，林俊憲立委也談及未來市政藍圖規劃，他認為，臺南市中心有著成大這樣的頂尖大學，寶貴機會與資源應善加運用，他與成大聯繫密切，無論是與校友們媒合社會資源做公益，或與教授請益有關市政議題的專業領域，例如市區鐵路地下化完工後周邊的都市空間設計等，「成大其實就是臺南最好的市政智庫」，若能擔任市長，一定會善用成大的專業學術資源，讓市政更完善。