林俊憲頻繁成立後援會大打陸戰 陳亭妃勤跑菜市場傾聽民意

民進黨台南市長參選人林俊憲7日成立後壁區後援會。（林俊憲競選團隊提供／程炳璋台南傳真）

民進黨台南市立委陳亭妃（左）2天掃遍6家傳統市場，為台南市長初選造勢。（陳亭妃競選團隊提供／程炳璋台南傳真）

民進黨台南市長初選進入肉搏戰，具有黨內多數市議員力挺優勢的林俊憲大打組織戰，7日持續在後壁區成立後援會，號召3000名鄉親到場。陳亭妃選擇勤跑基層，2天掃遍6大菜市場，7日再到永康區烏竹社區的樂齡中心參與活動關心長輩。

民進黨初選競爭白熱化，林俊憲發揮具有多數民進黨市議員力挺的優勢，近期頻繁成立後援會大打組織戰，7日成立後壁後援會由李宗翰發起，號召3000多名鄉親到場，除了打空戰，更營造陸戰聲勢。

李宗翰表示，林俊憲在丹娜絲風災後發揮協調能力，調度電力設備提供充電、召集志工廠商鋪設帆布、清運廢棄物與整理家園，爭取沿海地區電線桿地下化，修正重建風災特別條例，加發2萬元，協助加速重建家園，都為災民帶來實質的助益。

林俊憲在溪北主打社福政見，包括老人健保費全額補助、重陽禮金翻倍、敬老卡每月500元計程車補助、免費帶狀疱疹（皮蛇）疫苗，以及擴增社區共餐據點。

隨著民進黨初選1月中民調接近，林俊憲1月將在新營、永康、安南與市區舉辦4場大型造勢，為初選全力拚博。

有別於林俊憲不斷成立後援會，陳亭妃2天來勤跑基層，掃遍3家傳統市場、3家黃昏市場，7日上午再到樂齡中心與長輩互動玩遊戲，近距離與民眾搏感情。

「市場才是日常民意的所在」陳亭妃表示，市場不是造勢場所，而是最真實的民意現場。未來當選市長，會將改善市場環境、攤商權益、庶民經濟提升都會列為重要施政項目。

