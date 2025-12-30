林俊憲首場團結車隊大會師 下營出發拚「A贏」

立委林俊憲首場「台南團結車隊大會師」今日從下營區出發。（林俊憲團隊提供／曹婷婷台南傳真）

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數階段，立委林俊憲30日首場「台南團結車隊大會師」，從下營出發象徵「會贏」，終點選在麻豆，因民進黨長期在麻豆獲得高度支持，代表堅實民意基礎；林俊憲表示，距離初選民調剩下不到2周時間，團結車隊將繞行整個大台南，把地方期待化為前進力量，邁向初選勝選。

林俊憲今天下營北極殿玄天上帝廟主委姜金利陪同下，上香祈福，車隊隨後一路從下營出發到麻豆，「台南團結車隊大會師」集結了立委賴惠員、郭國文、林宜瑾、台南市議長邱莉莉、副議長林志展、沈家鳳、陳秋宏、謝舒凡、朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、沈震東、林依婷、蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣、施余興望等黨內同志到場力挺，展現團結力量。

林俊憲表示，選擇從「下營」出發、作為起點，相當有意義，因其台語諧音象徵「會贏」，而終點選在麻豆，則是因過往民進黨在麻豆地區長期獲得高度支持，代表堅實的民意基礎與對未來的信心。

日前首場政見發表會落幕，他也提到，多數鄉親給予高度肯定，整體選戰氛圍如有倒吃甘蔗之勢，漸入佳境，目前內參民調支持度持續成長，並已超越主要對手，展現基層逐步累積成果，剩下不到2個禮拜，團結車隊將繞行整個大台南，邁向初選勝選之路。

