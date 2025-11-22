林俊憲鹽埕後援會成立 千人到場

立委林俊憲於二十二日晚間成立鹽埕後援會，會場座無虛席，坐滿支持者。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

爭取民進黨提名競選台南市長的立委俊憲，二十二日成立南區鹽埕後援會成立大會，吸引近千名民眾到場觀禮，助選團隊賣力宣揚林俊憲近來接連提出參選政見，特別針對最新版的青年成家方案，仔細說明，使得大家頻頻歡呼說讚。

鹽埕後援會成立大會在鹽埕最大規模廟宇的北極殿廟埕舉行，會場安排約五百張椅子，於下午五時開始推出暖身的歌唱表演時，就座無虛席，後到的民眾只好坐在北極殿的台階，其他人擠在附近的巷道當中，會場氣氛相當熱絡。

由民進黨籍議員為主的助講團隊輪番上陣，充分解說林俊憲進來的各項政見，其中剛剛推出的青年成家專案，尚未公布於選舉看板，所以特別仔細說明，包括配置二千五百戶婚育宅，搭配租金減免等方案，期許能促成青年成家的意願，進而帶動生育率，成為最實在的因應少子化對策，許多民眾認為很具體又實際，紛紛給予熱烈的掌聲喝采。