林俊憲麻豆後援會催出6000人 陳亭妃出席健走展現親和力

民進黨台南市長初選參選人林俊憲（第1位灰背心者）13日在麻豆區成立後援會造勢，有6000人到場相挺。（程炳璋攝）

民進黨台南市長初選參選人林俊憲（中間舉手者）13日在麻豆區成立後援會造勢，自信是目前唯一有能力整合團結台南市的參選人。（程炳璋攝）

民進黨台南市長初選參選人林俊憲（左邊灰背心者）13日在麻豆區成立後援會造勢，右邊為另一位立委郭國文。（程炳璋攝）

民進黨台南市長初選民調剩最後1個月，林俊憲13日選在麻豆區成立後援會，催出6000名支持者，強調已整合綠營多數民代，是唯一團結民進黨人選。陳亭妃初選策略勤跑基層，上午勤跑健走活動與社區活動中心動土典禮，密集在活動中露臉尋求支持。

麻豆區為深綠選區，且是曾文區最大票倉，更是前總統陳水扁夫妻故鄉，陳水扁在這次初選表態為陳亭妃站台，林俊憲在麻豆區的大造勢，形同測試阿扁的影響力。

這場後援會由林俊憲競選團隊主導，民進黨6為立委來了4位（加上林本人），更有10多位議員站台，目標在最後階段壯大曾文區聲勢，以4500人為目標，加上周邊民眾約有6000人。

廣告 廣告

林俊憲強調是最能向賴清德總統要到地方發展資源的人，在台南市獲得絕大多數民進黨中央與地方民代支持，是唯一能在台南市整合團結民進黨的人選。最後階段要大家在家守住民調電話。

有別於林俊憲造勢場愈做愈大，陳亭妃策略區隔，以勤跑基層取代成立後援會。13日上午6點多即出席北區賢北里及安南區大港里健走，再到永康區參加網寮里活動中心動土儀式，鎖定基層爭取支持。

陳亭妃表示，透過清晨健走，更貼近基層民眾，了解地方實際需求。對於社區活動中心的建設，她認為

活動中心未來將成為地方居民重要的公共空間，對提升地方生活機能具有重要意義。

相較民進黨初選火熱，國民黨初選略顯平靜，陳以信13日舉辦《以AI重塑城市》新書發表。說明書中主張與未來市政願景，強調要把人工智慧從「口號」落實為市政日常工具。謝龍介13日則無公開行程。

【看原文連結】