林俊憲麻豆後援會成立 7500人到場

林俊憲十三日成立麻豆後援會，與孩童溫馨互動。（林俊憲服務處提供）

記者翁順利∕台南報導

民進黨台南市長初選進入倒數，參選人立法委員林俊憲，十三日在麻豆成立競選後援會，為他創作競選歌曲的金曲歌王謝銘祐到場獻唱，現場湧入超過七千五百位鄉親熱情及綠營各級地方民意代表參與，展現出強勁的選舉氣勢。

林俊憲表示，麻豆與佳里、官田、下營、西港等區，在地理與生活機能上早已緊密連結，形成台南重要的生活圈，不僅北接大新營、南鄰南科，更是承接南科外溢效應的關鍵腹地，未來市政規劃將以「大生活圈」為尺度，從交通、就業、托育到公共建設進行整體布局，讓發展真正落實在居民日常。

目前南科帶動人口快速移入，林俊憲認為麻豆在醫療、教育與商圈條件俱全的情況下，交通效率更顯關鍵，近年當地推動的重大交通建設，包括三十八億元經費推動「烏橋中路跨曾文溪大橋」，完工後麻豆至南科通勤時間可縮短至約十五分鐘，同時積極推動總經費七十一億元的跨曾文溪大橋，串聯安南、新吉工業區與佳里、西港，紓解既有橋梁車流，支撐溪北人口與產業成長。

他表示，已經準備好承擔更大的責任，未來將持續以行動證明，「台南最好、幸福實現」不是口號，而是每一位市民都能感受到的日常。