林俊憲麻豆競選後援會成立鞏固中臺南支持度 黨工職力挺展現團結氣勢

立委林俊憲麻豆競選後援會盛大成立，黨籍立委及議員出席力挺展現團結氣勢。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市長初選進入倒數，參選人立法委員林俊憲，13日於麻豆成立競選後援會，現場湧入超過7500位鄉親，包括立委郭國文、林宜瑾、賴惠員、王義川、林楚茵，台南市議長邱莉莉、副議長林志展，以及李宗翰、王宣貿、蔡筱薇、蔡蘇秋金、陳秋宏、沈家鳳、周嘉韋、林依婷、黃肇輝、郭鴻儀等多位黨籍市議員均出席力挺，展現黨內團結氣氛，另也請來為林俊憲創作競選歌曲的金曲歌王謝銘祐獻唱，營造強勁氣勢。

林俊憲立委表示，麻豆與佳里、官田、下營、西港等區在地理與生活機能上早已緊密連結，形成臺南重要的生活圈，不僅北接大新營、南鄰南科，更是承接南科外溢效應的關鍵腹地，未來市政規劃必須以「大生活圈」為尺度，從交通、就業、托育到公共建設進行整體布局，讓發展真正落實在居民日常。

林俊憲立委進一步指出，南科帶動人口快速移入，麻豆在醫療、教育與商圈條件俱全的情況下，交通效率更顯關鍵；他也細數近年推動的重大交通建設成果，包括成功爭取38億元經費推動「烏橋中路跨曾文溪大橋」，完工後麻豆至南科通勤時間可縮短至約15分鐘，並推動總經費71億元的「南41線跨曾文溪大橋」，可串聯安南、新吉工業區與佳里、西港，紓解既有橋梁車流，支撐溪北人口與產業成長。

身兼民進黨南市黨部主委的郭國文立委說，臺南為指標性戰略位置，就連柯文哲都放話說要來臺南，如果臺南沒有守住，將會影響2028總統選舉；林宜瑾則喊話，近年民進黨麻豆得票率在臺南排行第一，無論民進黨好或壞的時刻，麻豆人都堅持跟民進黨站在一起。賴惠員立委說，林俊憲話講很少，事做很多，感謝風災時刻對臺南溪北的協助，希望關鍵時刻大家能站出來相挺林俊憲。

麻豆女兒林楚茵也特意回臺南為林俊憲站台。她出，林俊憲在國會的表現大家有目共睹，藍白介選，是因為對手是比較好控制的人，萬一對手如果出線，大選就會輸掉。出身佳里的王義川則提及藍白不止在立法院修惡法，也嚴重介入臺南初選，林俊憲是唯一能團結黨內候選人。

林俊憲最後強調，麻豆是溪北發展的關鍵樞紐，只要把交通打通、把生活顧好、把產業做強，就能讓整個大生活圈一起前進，他已經準備好承擔更大的責任，未來將持續以行動證明，「臺南最好、幸福實現」不是口號，而是每一位市民都能感受到的日常，也呼籲鄉親能團結支持。