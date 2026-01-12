林俊憲：不論民調抽中哪天皆全力以赴 與市民面對面爭取支持到最後一刻

立法委員林俊憲表示，團隊在初選期間早已預想各種情境，針對每一天都擬定不同的行程與策略，不論民調抽中哪一天，都會按照既定規劃，穩健推進、全力以赴。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 針對初選民調時程，立法委員林俊憲今（12）日表示，團隊在初選期間早已預想各種情境，針對每一天都擬定不同的行程與策略，不論民調抽中哪一天，都會按照既定規劃，穩健推進、全力以赴。

「今天沒有抽到台南，就是明天或後天，我們每天都已經準備好。」林俊憲指出，今早特別感謝台南隊的黨公職夥伴，一早便在路口向市民請託，完成路口拜票後，隨即就會進行車隊遊行，持續深入地方、擴大與市民的接觸。

林俊憲認為，初選最重要的是支持者能夠接到並願意回應電話，因此團隊所有行程安排，都是建立在與更多市民直接互動、提醒支持者接聽民調電話的基礎思維之上，並依照既定計畫「照表操課」。

「不管民調落在哪一天，我們都有完整準備，也會持續努力到最後一刻，爭取更多市民的認同與支持。」林俊憲表示，團隊將穩紮穩打，全力贏得初選勝利。

