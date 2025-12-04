林俊憲一句槓陳亭妃！吳子嘉：看到我嚇一跳
[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選戰火延燒，立委林俊憲再度翻出當年台南議長選舉跑票的舊帳，質疑對手誠信，甚至反問「賴清德怎麼敢把台南交給陳亭妃、郭信良？」對此，陳亭妃反擊表示，林俊憲的攻擊方向完全錯誤，「一直搬石頭讓總統擔」。媒體人吳子嘉也坦言，他看到林俊憲這番說法時，著實「嚇了一跳」，質疑林為何把矛頭對準競爭對手與其盟友。
吳子嘉日前在《董事長開講》節目中分析，林俊憲聲稱「賴清德怎麼敢把台南託付給陳亭妃」的說法其實有兩段含義，他同意「若林俊憲當市長，賴清德會最放心」這部分沒有問題；但緊接著卻質疑陳亭妃是否可靠，這論述就令人費解，吳子嘉反問：「陳亭妃不是民進黨立委嗎？她難道是洪水猛獸？她上台就會搞五大弊案？」
吳子嘉續指，看到林俊憲的說法，他也嚇了一跳，竟然直接將火力瞄準陳亭妃與郭信良，甚至質疑賴清德怎麼能放心把台南交給兩人。這讓吳子嘉不禁質疑：「賴清德現在已經是中華民國總統，他還要管台南什麼？台南會影響到什麼？」他認為，這根本是「非常奇怪」的政治論述。
吳子嘉提到，如坊間傳聞所言，若林俊憲最終未能出線、反而由陳亭妃獲提名，那對賴清德而言，象徵性地「台南地盤被丟掉了」。在民進黨內，賴清德的威信、領導權威、黨內信任度都將面臨巨幅折扣。然而，吳子嘉也強調，就算選舉大盤不順，無論最後是林俊憲或陳亭妃參選，「台南應該都會是民進黨當選」。
