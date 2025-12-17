林俊憲：台南人最討厭背骨仔！陳亭妃說話了

▲藍議員蔡育輝被爆介入民進黨初選，意外引發綠委林俊憲（左）與陳亭妃（右）兩人在立法院隔空互嗆。（圖／翻攝自林俊憲、陳亭妃臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長2026提名戰悄悄開打，現任台南立委林俊憲、陳亭妃雙雙表態角逐，預計將於明年1月12日至14日，以電話民調方式決定出線人選。不過，《鏡周刊》今（17）日爆料，國民黨台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引發政壇高度關注。對此，林俊憲質疑，國民黨刻意介入民進黨初選，目的就是要讓綠營推出在大選中「會輸的人選」；陳亭妃則反擊稱，自己從政27年來幫助過太多人，不分藍綠白，若藍營真的全力相助，她的民調表現只會更高。

根據《鏡周刊》報導指出，蔡育輝不僅公開表態支持陳亭妃，私下還透露，總統賴清德及其團隊切斷他的財路，反而是陳亭妃出手協調停車場相關利益，因而力挺陳。此外，報導也提及，陳亭妃的後援會長在去年總統大選期間，曾於多個LINE群組要求支持國民黨總統候選人侯友宜，甚至暗示是陳亭妃授意。

林俊憲受訪時表示，自己早在一年前就公開點名國民黨人士勿介入綠營初選，包含蔡育輝在內，都是明目張膽支持陳亭妃，《鏡周刊》的報導正好證實他的質疑。林俊憲也奉勸陳亭妃，別再替藍營議員說話，尤其蔡育輝長期抨擊賴總統、抹黑民進黨，立場十分鮮明。

林俊憲進一步指出，從各項民調來看，凡是綠營支持者的調查，自己都有贏面；反而是在藍白介入的民調中，陳亭妃才會被推高，這樣的結果恐導致民進黨推派大選會輸的候選人。林俊憲直言，國民黨立委謝龍介最害怕的，就是團結一致的民進黨，只有由他代表出戰，才能凝聚戰力。他強調，包括3位民進黨台南立委、20多位市議員都支持自己，30年從政、6戰全勝，只要綠營團結，2026年就算是前民眾黨主席柯文哲來台南選，自己都有信心勝選。

陳亭妃則回應，自己的民調始終維持領先，台南鄉親都很清楚，藍營最忌憚的人正是她，謝龍介更是「6戰6敗」於她手下，陳也強調，自己在這27年來幫助過的人太多，不分黨派，若國民黨真的幫忙，那她的民調只會更高。謝龍介也表示，若藍營議員介入民進黨初選，綠營支持者恐怕難以接受。

針對《鏡周刊》指稱，陳亭妃在安南區的郭姓後援會長，曾在去年總統大選期間透過多個LINE群組替侯友宜拉票；林俊憲表示，能擔任後援會總會長，與陳亭妃關係密切是必然，相關爭議應由陳亭妃親自對外說清楚，包括她與蔡育輝之間的關係，至今仍未正面回應。

林俊憲也強調，台南選民最無法接受的就是「背骨行為」，過去台南曾兩度發生民進黨議員跑票事件，造成地方裂痕，至今仍讓部分綠營支持者感到失望與不滿。

