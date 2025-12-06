林俊憲「愛憲姊妹會」後援會成立 1500人擠爆現場

民進黨立委林俊憲「愛憲姊妹會」熱鬧成立，現場擠爆。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨立委林俊憲力拚台南市長初選，今天成立姊妹後援會，湧入逾1500人，現場爆滿。林俊憲重申，他推出的社福政策照顧老少，也扶持年輕族群，共享國內經濟發展的成果，大家攜手打拚美好願景。

「愛憲姊妹會」成立大會今天下午在永康桂田酒店登場，支持者擠爆現場，座無虛席，搖旗吶喊，情緒沸騰。

愛憲姊妹會由議長邱莉莉擔任會長，前議長賴美惠則為榮譽會長，立委郭國文、林宜瑾、賴惠員等人都到場，市長夫人劉育菁也上台助講。

廣告 廣告

近20名議員共襄盛舉，男民代甚至帶著另一伴專程出席，展現力挺決心。林俊憲大進場時，支持者熱情相迎，歡聲雷動，氣氛來到最高潮。

林俊憲說明照顧長輩、小孩，以及支持年人的相關政見，在高齡者方面，包含免健保費、加碼敬老禮金、擴增共餐據點，還有帶狀皰疹疫苗的注射等。

林俊憲也提出加碼生育獎勵金，以及孕婦看診交通補助等政策，並注射RSV疫苗，垂直保護嬰孩。

另外，還有孩子的保母費、私托費的加碼補助，國中、小的學費、餐費也減免，且吃得更好，每週「2果2乳」。

林俊憲也說，全力支持鐵路立體化延伸至溪北，台南的交通建設他已全盤規劃，有信心可以向總統賴清德爭取到最大的資源，創造城市美好未來。

林俊憲進場時受到支持者熱情歡迎。(記者吳俊鋒攝)

力拚台南市長初選的民進黨立委林俊憲成立姊妹後援會，場面熱烈。(記者吳俊鋒攝)

力拚台南市長初選的民進黨立委林俊憲成立姊妹後援會，支持者熱情相迎。(記者吳俊鋒攝)

力拚台南市長初選的民進黨立委林俊憲成立姊妹後援會，現場大爆滿。(記者吳俊鋒攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

蕭美琴宜蘭採金柑 「再加一把勁」力薦林國漳

獨家》宣揚武統被廢止依親居留 中配錢麗已在3日搭機離台

出席「桃園HO幸福」親子派對 何志偉：多聽民眾想法來形成好政策

驚悚畫面曝光!蕭美琴宜蘭視察 24歲警交管遭廂型車卡車底命危

