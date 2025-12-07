林俊憲「愛憲姊妹會」熱鬧成立 以演唱會方式打破傳統造勢凝聚支持力量
▲林俊憲「愛憲姊妹會」以演唱會方式成立，打破傳統造勢方式，林俊憲也提出多項福利政見，期凝聚支持力量。（記者李嘉祥攝）
立法委員林俊憲「愛憲姐妹會」於熱鬧氣氛中成立，打破過往選舉造勢的模式，以時下流行的演唱會規格，搭配專屬手燈營造出動感氣氛，現場湧入超過3000人，現場猶如城市演唱會，展現鄉親行動力挺的溫度與力量。
市長黃偉哲牽手劉育菁、愛憲姐妹會榮譽會長賴美惠、榮譽會長張麗慧、總幹事李昱赤頁、副總幹事王小珍、副總幹事林淑貞，立委賴惠員、郭國文、林宜瑾，南市議長邱莉莉、副議長林志展以及議員李宗翰、王宣貿、沈家鳳、陳秋宏、謝舒凡、蔡蘇秋金、余柷青、黃麗招、蔡麗青、黃肇輝、朱正軒、周嘉韋、沈震東、林依婷、李宗霖、蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣均出席力挺。
劉育菁老師肯定林俊憲是不可多得的好人才，對於臺南願景及政見規劃可說信手拈來，在傳承臺南民主關鍵時刻，呼籲鄉親接到電話民調唯一支持林俊憲。
擔任愛憲姐妹會榮譽會長的前議長賴美惠說，從剛出生的小孩到年紀大的長輩，林俊憲的政策面面俱到，全部都照顧到，希望大家勇敢站出來當林俊憲的總幹事，全力讓林俊憲通過民進黨台南市長民調初選。
林俊憲立委指出，在教育與家庭福利方面必須投入更多資源，從賴清德市長打下基礎，到黃偉哲市長提升自辦午餐比例，未來他將在此基礎上推動教育全面升級，主張讓臺南成為全國第一個提供「國中小免費營養午餐」的城市，牛奶供應由「二果一乳」提高為「二果二乳」，讓孩子攝取足夠鈣質，健康成長。
對於許多媽媽關心孕期與托育需求，林俊憲也允諾在臺南生孩子，政府會站在家庭身後支持，福利措施包含一胎補助4萬元、產檢交通費最高補助7500元、孕婦免費施打RSV疫苗，另也將推動擴大托育補助，從0到2歲托育補貼到 2歲以上幼兒園費用，並增設日間與夜間的定點臨時托育，目標讓臺南成為六都中最友善的托育城市。
此外，林俊憲立委也提出「銀髮福利全面升級」，包括老人健保費全額補助、重陽禮金翻倍、敬老卡每月 $500元計程車補助、免費帶狀皰疹疫苗，以及擴增社區共餐據點，讓長輩健康、放心、有尊嚴；他也強調，無論是交通建設、托育教育、長輩福利，承諾未來將繼續和大家站在一起，打造臺南成為最適合生活、最值得期待的幸福城市。
