林俊憲：我輸就支持！嗆陳亭妃至今不敢認

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選政見發表會後，對手陳亭妃在申論時質疑民調數據、暗示有人背後操作，立委林俊憲在聯訪時火力全開，直言「哪個單位發布你就告他」，並批評陳亭妃對民調的反應過於激烈。林俊憲強調，選舉應以平常心盡全力，不能因為看到不合意的民調就「緊張到跳起來、破口大罵」，這種動輒攻擊黨內同志的行為，對團結毫無益處。

選後是否支持對手的承諾，林俊憲更是不留情面地指出，陳亭妃至今仍未給出明確答案。他表示自己早早公開承諾「贏了要對手支持、輸了支持對手」，但「我等這句話等到今天，她還是沒給」。作為黨員必須遵守黨紀並尊重結果，不能一邊參加初選，一邊卻對未來的變化採取模糊態度，讓黨部來承擔後果。

林俊憲對比高雄與台南的初選氣氛，表示高雄參選人之間，媒體根本不會問「輸了會不會支持」的問題。他語帶玄機地提到，台南之所以常被問，是因為過去曾發生議長選舉跑票、叛黨的爭議，至今仍心有餘悸。林俊憲強調，個人有責任要忠於團體，身為黨員就該回歸最終原則，絕對遵守黨紀並尊重初選結果。

