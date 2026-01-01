林俊憲:打造台南成真正棒球城市

立委林俊憲包場電影《冠軍之路》，邀請四校小球員們到場觀賞，一起為中華隊加油！（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

記錄台灣在世界棒球十二強賽奪冠歷程的紀錄片《冠軍之路》一日上映，立委林俊憲特地包場，邀四所學校球員觀賞，表達對台灣棒球的支持。林俊憲說，台南是棒球之都，想要重振三級棒球雄風，需要公私協力，除改善設備，更要引進最新科學訓練，打造台南成為真正的棒球城市。

林俊憲邀請包括崇學、立人和永信國小少棒隊及安平國中女子壘球隊與社區棒球隊一起觀影，透過紀錄片回顧台灣棒球的奮鬥歷程，也為未來世代注入信心與勇氣。包括中華職棒會長蔡其昌、紀錄片導演龍男‧以撒克‧凡亞思、立委林宜瑾、議員朱正軒等都到場表達支持。

林俊憲表示，提及「冠軍之路」，就會想起二０二四年熱血沸騰的關鍵戰役，透過棒球賽事凝聚全民熱情，他感謝蔡其昌努力，統一獅隊明年起將進駐亞太棒球場展開新賽季，明年三月在日本的世界棒球經典賽，更是眾所期待，未來有機會接棒市政，他將持續推動台南市三級棒球發展，建立更完整、系統性的運動人才培育體系，結合公私力量，提供穩定資源、引進運動科學訓練、更新設備與運動防護，給予選手全方位支持。

蔡其昌也鼓勵所有人看棒球、愛棒球，更希望持續擴大打棒球人口，明年三月的經典賽各界期待，林宜瑾也已組團前進日本，為中華隊加油。

