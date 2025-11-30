



立委林俊憲「醫定勝利」聯合後援會30日正式成立，成員陣容相當豪華，包含全國醫師、牙醫師及中醫師三大醫界公會聯合會理事長，以及來自林俊憲母校台南一中、國立成功大學的各界校友。

談起後援會名稱由來，林俊憲笑稱，自己的兩所母校正巧都在台南勝利路上，再加上多名全國醫界領袖相挺，便想出「醫定勝利」的名稱，也寓意一定能走向勝利。

林俊憲表示，他與醫界互動一直相當緊密，曾推動多項醫界專業建議落實為政策，例如成功將肺腺癌納入公費篩檢，並由台南率全國之先開始試辦，最終獲衛福部採納全國實施，藉由早期發現降低死亡率，至今已有近2千名患者受惠。他也在疫情期間為醫界爭取到健保點值保障、防疫物資補貼以及提高成本認定減稅等紓困措施，助基層醫療體系度過難關，持續以高品質服務民眾，許多醫界人士感念在心。

廣告 廣告

因此，林俊憲宣布投入台南市長初選後，許多醫界好友表示要為他籌組後援會，包括擔任「醫定勝利」聯合後援會總會長的中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國、兩位擔任榮譽總會長的中華民國牙醫師公會全聯會理事長陳世岳、中華民國中醫師公會全聯會理事長蘇守毅以及擔任副總會長的王建章醫師。除了全國等級的總會長外，台南醫界部分，則由吳國榮醫師擔任醫師後援會會長、王啓芳醫師擔任牙醫師後援會會長以及鄭又穎醫師擔任中醫師後援會會長，台南市醫師公會理事長賴俊良醫師亦為後援會成員。

除了醫界，本次「醫定勝利」聯合後援會的成員還包含林俊憲的兩所母校校友，其中台南一中校友會後援會會長為曾永信建築師，而成大校友會後援會會長則為林鴻琦中醫師。台南一中以及成功大學皆是台南極具指標性的學府，為台南乃至全國培養了無數人才，母校校友的相挺，對林俊憲別具意義。

林俊憲直言，「勝利路三個字幾乎就是我的青春軌跡」，有幸先後在這兩所學校就讀，看到在各界發光發熱的學長姐，更奠定了他對故鄉台南的光榮感，才有後來自美國攻讀碩士歸國後，為家鄉服務至今的故事，「沒有台南一中、沒有台南的成大，就沒有今天要參選台南市長的林俊憲。」

藉由母校校友後援會成立，林俊憲也談到他的市政藍圖規劃，他認為，台南市中心有著成大這樣的頂尖大學，是非常寶貴的機會與資源，應該善加運用。林俊憲表示，他與成大一直保持相當熱絡的聯繫，無論是與校友們媒合社會資源做公益，或是與教授請益有關市政議題的專業領域，例如市區鐵路地下化完工後周邊的都市空間設計等等，「成大其實就是台南最好的市政智庫」，未來若擔任市長，一定會好好善用成大的專業學術資源，讓市政更完善。

更多新聞推薦

● 林俊憲「醫定勝利」會師！ 醫界、南一中、成大校友成立聯合後援會