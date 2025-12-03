林俊憲「開殺了」！砲轟陳亭妃跑票叛黨「賴清德怎敢託付」

民進黨台南市長初選白熱化，表態參選市長的民進黨立委林俊憲今日接受專訪時，砲火全開表示，綠委陳亭妃及前台南市議會議長郭信良在過去的兩次市議長選舉中策劃跑票，直言「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良」。

林俊憲接受專訪，重提過去台南市議長跑票爭議，直言賴清德怎敢託付給陳亭妃。（圖取自林俊憲臉書）

林俊憲今天（3日）接受《ETtoday》的專訪時強調，下屆台南市長大選，當然要全黨團結，但若以賴清德競選連任，「沒有人比我了解他啦！」總統暨民進黨前台南市長賴清德最大的期待，就是必須提名一位能夠團結地方力量的操守良好、對黨忠誠的最強候選人，才能在即將到來的大選中勝出。他更炮火全開痛批陳亭妃與郭信良在過去的兩次市議長選舉中跑票叛黨，對民進黨造成了重創，並讓地方派系不滿。

綠委陳亭妃。（圖/陳亭妃提供）

林俊憲強調，只有他代表民進黨參選，才能團結黨內、整合地方派系，才有機會在大選中擊敗對手。他並認為，若有其他政黨介入初選，將可能影響民進黨的提名結果，讓選舉變得更加複雜。

對於林俊憲的指控，陳亭妃則在記者會上反駁，表示地方選舉應專注於市政規劃，而非黨內的過往爭議。她認為選民更關心的是市政建設與未來願景，而不是黨內的舊事。

