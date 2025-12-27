林俊憲、陳亭妃競逐台南市長提名 民進黨政見會今晚8點登場

民進黨27日晚間舉辦台南市長提名政見會，立委林俊憲與陳亭妃同台闡述參選理念。（製圖／黃耀徵攝、周志龍攝）

民進黨台南市長初選選情升溫，立委林俊憲與陳亭妃將於今（27）日晚間出席民進黨舉辦的「台南市長提名政見會」，親自向選民闡述參選理念、施政核心與具體政策方向，力拚擴大支持基礎，為即將到來的黨內初選暖身。

隨著2026年地方首長選舉腳步逼近，民進黨台南市長選舉將啟動初選程序，並規劃於明年1月12日至17日進行黨內初選民調，預計1月21日由中執會公告提名人選。綜合多份民調觀察，林俊憲與陳亭妃對上國民黨對手謝龍介皆具明顯優勢；不過，林俊憲自去年底一度落後陳亭妃後，近來差距逐漸縮小、追趕態勢明顯，未來誰能在黨內初選中脫穎而出，引發藍綠陣營與地方政壇高度關注。

「2026 民進黨台南市長提名政見會」將於晚間 20:00 至 21:30 舉辦活動將以現場直播方式播出。參選人依登記順序為 林俊憲、陳亭妃。本次政見會將於「三立電視台」電視播出，並同步於民主進步黨官方平台與「三立 LIVE 新聞 」YouTube 頻道 進行網路直播。

