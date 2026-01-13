林俊憲1700同框賴瑞隆 拚初選最後一哩路

▲林俊憲下午邀請初選出線的賴瑞隆，兩人同框車掃拚初選前最後一哩路。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選今（13）日上午揭曉，由立委賴瑞隆以些微差距勝出，而外界關注台南市長初選民調將在明日進行，賴瑞隆下午5時將趕往台南同框立委林俊憲車掃，喊出「共同邁向勝選！」

外界關注民進黨台南市長初選將在明日進行，林俊憲、陳亭妃把握最後一天造勢機會，而林俊憲下午5時將同框甫初選勝出的賴瑞隆，力拚最後一哩路，喊出「共同邁向勝選！」

林俊憲表示，台南與高雄是一水相隔的兄弟城市，在環境保護、經濟發展、交通議題、防疫救災上，都需要跨境合作治理，未來若能通過初選與大選的考驗，兩人將維持既有「南方治理平台」機制，為台南與高雄共457萬人，推動進步政策。

