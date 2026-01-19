林俊易直落二擊敗世界第4 奪印度羽球公開賽男單冠軍

BWF超級750等級的印度羽球公開賽，男單決賽18日登場，身穿黑色球衣的台灣「左手重砲」林俊易火力全開，面對世界排名第4的印尼好手克里斯蒂，以21比10、21比18，直落二收下勝利，抱回生涯首座750等級賽事冠軍。

回顧這場決賽一開打，林俊易開局手感火燙，連續得分，迅速拉開領先，多顆球打在邊線附近，讓對手進攻節奏頻頻遭到壓制，在技術暫停後仍維持好手感，很快就以21比10先馳得點。第2局林俊易一度陷入落後，但他穩住節奏，靠著連續得分猛攻，以21比18逆轉收下勝利。

廣告 廣告

26歲的林俊易世界排名第12，接連擊敗強敵，奪下生涯首座在750等級賽事的冠軍，讓他最後忍不住在場上高舉右手，回應觀眾的歡呼聲，也為自己留下了重要里程碑。

更多公視新聞網報導

台北主場辦退休告別職業生涯 李洋：沒有想過會這麼鼻酸

