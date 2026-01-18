林俊易 印度羽球賽捧金盃
本報綜合報導
台灣「左手重砲」林俊易18日在BWF印度羽球公開賽男單決賽，以21比10、21比18擊敗世界第4的印尼好手克里斯蒂，不但是對戰2連勝，更是生涯首度在750等級賽事奪冠；奪勝後林俊易開心跪地、躍起振臂。
現年26歲的林俊易世界排名第12，賽前對世界排名第4的印尼名將克里斯蒂交手4次，以1勝3敗居下風；不過雙方最近一次，是在去年中國大師賽碰頭，當時林俊易就是直落2過關。
18日雙方在決賽強碰，首局林俊易就展現出色企圖心，中、前場的劈殺奏效，球的位置也都壓在邊線上，讓對手難以招架，儘管幾次小球失誤掛網，但仍以11比5領先進入技術暫停。
休息過後，林俊易再度提速，尤其前場的平抽擋，做得比克里斯蒂還出色，讓對手難以招架，很快就先收下首局。
第2局克里斯蒂改變戰術，多次打出重複路線的近身攻擊，讓林俊易一時難以適應，順利以11比9率先進入技術暫停。
休息過後，林俊易一度以10比14落後，但他連續強攻獲得4分追平比數；儘管克里斯蒂後續又拉開成18比15，但林俊易2次出色斜線劈殺，加上一記網前小球壓線，讓他連得5分取得20比18的2個賽末點。
最後，在林俊易前場點球，對手撲救不及下如願逆轉，並以直落2收下勝利。
奪勝後林俊易開心跪地、躍起振臂，還將球拍送給場邊球迷；這是林俊易在BWF拿下的第12座男單冠軍，之前7次是低階國際賽事、4次在300等級封王，這次的750等級奪冠，是他生涯收下最高等級賽事金盃。
