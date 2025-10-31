林俊穎七月爍爁 獲台灣文學金典年度大獎

二０二五台灣文學獎金典獎揭曉，由林俊穎《七月爍爁》獲得金典獎年度大獎。（台文館提供）

記者林雪娟∕台南報導

二０二五台灣文學獎金典獎揭曉，由林俊穎《七月爍爁》獲得金典獎年度大獎，獨得獎金一百萬元；另有七部金典獎、兩部蓓蕾獎作品。其中藍永翔雙喜臨門，獲得金典獎和新人蓓蕾獎。

今年得獎作品，含括四部題材殊異的小說，三部緊扣作者生命經驗、田野扎實的非虛構書寫及語言運用獨到、顛覆框架的散文與新詩各一部。

榮膺年度大獎的小說《七月爍爁》，作者林俊穎從攜妻子自日本光榮返鄉的七舅公起筆，面對被殖民過的家鄉，透過拋問與對照，呈現殖民議題的繁複面向，為日治時期的鄉土文學投射全新風景。全書以華、台語交錯書寫，從用典可見其博學，而其台語書寫也透出古雅典麗氣韻，深富原創性小說語言。

廣告 廣告

七部獲得金典獎之作，充分展現形式、語言與題材的多樣與豐實。同樣從非虛構自然書寫出發，劉克襄的《流火：鹿野忠雄的臺灣養成》融自然、知識、文學、歷史、藝術、人物於一爐。藍永翔《旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》，被讚譽「寫出了科學的美感」。連明偉小說《槍強搶嗆》展現台灣鄉鎮的生猛語言感。馬翊航散文《假城鎮》，以酷兒敘事混融漢語、族語、英語、日語及數位時代的諧音梗。阿芒的詩集《早點睡。不要怕妳四叔》，以口語展現詩的率性與野性。黃崇凱《反重力》以小說回應台灣的歷史與未來。李佳穎《進烤箱的好日子》為小說進行深邃的創傷書寫。

獎勵文學新人的「蓓蕾獎」，有二位新手作家登場。藍永翔雙喜臨門，范容瑛《回家是一趟沒有線性終點的旅程：白色恐怖與我的左派阿公》文字犀利又深情，獲評審青睞。頒獎典禮也將安排國際作家和譯者參與，希望打開得獎作品邁向國際可能性，另推出金典本事系列講座等。