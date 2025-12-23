林俊言不和解！做「濺血圖」恐嚇京華城案司法官 他認錯嘆：小孩也被肉搜

「迷因台式民主」板主戴瑞甯因涉嫌合成「濺血圖」恐嚇京華城案承辦司法官遭起訴，今坦承自己家人也遭肉搜。讀者提供



臉書社團「迷因台式民主」版主戴瑞甯，涉嫌合成經手京華城案的司法官姓名、照片，製成「濺血圖」，要大家「記住他們的名字跟臉」，前護理師林惠珠則在照片上標註「命債命還」轉傳，雙雙遭到起訴。台北地院今天開庭，戴瑞甯坦承他的錯誤行為造成家人極大困擾，老婆小孩的個資都被肉搜，他已明白不該作過激的政治評論，希望給予緩刑。不過，被害人林俊言檢察官不同意和解，成為緩刑變數。法院已定1/13宣判。

調查指出，戴瑞甯涉嫌非法利用台北地檢署偵辦、公訴京華城案的11名檢察官，加工合成血跡圖示，並在照片上註明「記住他們的名字跟臉」，PO到自己經營的「迷因台式民主」臉書粉絲專頁，後來還加碼合成3名合議庭法官照片。林惠珠則是戴男粉專的追蹤者，看到法官合成照，利用男友的社群平台Threads帳號轉傳照片，並標註「命債命還」。兩人遭起訴後認罪。

台北地院今（12/23）日開庭，檢察官指出，台灣是民主法治國家，任何意見表達都應該被尊重，但是建立在法治的前提上，認為兩人製作轉發的「濺血圖」引發外界群起肉搜、攻擊，對承辦京華城案的司法官造成「毀滅性人格傷害」，兩人犯罪情節重大。

林惠珠（戴口罩者）因轉傳「濺血圖」還加註「命債命還」同遭起訴，認罪並手寫懺悔書表示歉意。白廷奕攝

戴瑞甯表示，因為對彭振聲妻子死亡一事感到憤慨才合成照片，他的用意是評論京華城案審理過程，無意傷害司法官的人身安全。他謝謝願意原諒他的司法官，坦言因為自己的錯誤行為造成家人很大的困擾，他也因為此事被網友肉搜，老婆、未成年小孩的照片等個資都被搜出來，也讓父親、弟弟承擔極大壓力。戴瑞甯說，他已學到評論政治不應使用過激言論，請求法官輕判。

戴瑞甯的辯護律師表示，他的犯罪手法有所不當，也引起被害人恐懼或不適，但沒有對司法官造成「毀滅性傷害」。律師主張，每個人都有受司法平等對待的權利，除非反覆恐嚇或再犯，否則實務上一般不會判處6個月以上有期徒刑，請法官參酌他僅是個人行為，並非組織犯罪且未牟利，給予自新機會，別在量刑上失衡。

林惠珠則說，她被羈押2個月的期間，已經瞭解即使是民主自由的國家，也不能發表傷害他人的言論，對於傷害到這些檢察官感到很抱歉，希望給予自新機會。

林惠珠的辯護律師則表示，案發後林惠珠自行至台中第五分局報到，雖然因檢警已核發拘票，不符合自首要件，但偵查檢察官也認為林惠珠有悔意。律師補充，林惠珠在本案是針對政治事務作評論，台灣最可貴的就是對於政治言論的保障，雖然言論過激且構成犯罪，但沒有造成實際傷害。律師說，目前雖剩1名檢察官不同意和解，但林惠珠犯後態度仍算良好，請求法官給予緩刑。

