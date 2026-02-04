林俊言個案評鑑不成立！陳佩琪怒喊：很奇怪…明明是明目張膽、明顯違法

記者陳思妤／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，而威京集團主席沈慶京指控時任北檢檢察官林俊言在他戒護就醫期間，以恫嚇方式要他坦承行賄，請求檢察官評鑑委員會對林俊言進行個案評鑑，不過，檢評會認為林俊言雖有違反檢察官倫理規範情事「言行不當」，但請求不成立，決議移請新北地檢為適當處置。對此，柯文哲的太太陳佩琪今（4）日發文怒喊，只是犯錯？還是已經是犯罪？「很奇怪，明明是如此明目張膽、明顯違法之情事…請求都不成立？」

陳佩琪今天再度發文，直喊「只是『犯錯』？還是已經是『犯罪』行為了？」她聲稱，大家都在問、難道只有行為不當這回事嗎？恐嚇不是犯罪行為嗎？前不久新聞有PO檢察官相片、都會被認為是恐嚇、而被羈押好幾個月了，司法不為人民所相信，這不是官官相護、什麼才是官官相護？

陳佩琪又說，常有人來找柯文哲聊天，都會問他，「檢察官知法犯法，林俊言做這樣的事竟然還會升官，背後是誰在罩啦？」柯文哲說其實大家都很想知道啊。陳佩琪聲稱，除威嚇被告外，其它像「偵查不公開」，林俊言否認曾主動洩漏偵查資料，但沒說是否被動媒體詢問就洩漏出去，京華城案的這麼多洩密事件，怎麼辦到目前看似都是靈異事件，證據都自動飛到記者手上，全然查無不法？

陳佩琪還稱，「有個記者說她『經營』檢調七年，是不知道她說的『經營』是用什麼方式經營？用某種手法經營檢調，不是證實有人『被經營』了，間接證實有人圖利她了，不是嗎？」

陳佩琪又說，「很奇怪，明明是如此明目張膽、明顯違法之情事，但沈慶京所提四項具體指控、證（據）卻都認定不足以認定林俊言有違法或不當情事？然後請求都不成立？」她質疑，為了立功、升官，脅迫作偽證，難道沒違法嗎？難道不用收押嗎？怎麼不把鏡週刊人抓來偵訊洩密一事呢？檢察官拿國家俸祿做這樣行為還不嚴重？

陳佩琪又說，檢察官是執行國家公務，本身不能有意識形態取向，有明顯意識形態的人是不再適合擔任這個職務了。她批評，檢評會對司法不公不義之情事，要幫林俊言背書嗎？想等著以後自己被檢討？

陳佩琪還說，自己曾寫過「賴清德、你底下為什麼都用這種人？要在你眼皮底下升官，都要幹這種事才行？」她稱，「一個國家，領導人沒有智慧，用的官員庸奴阿諛，賠掉司法，最後是連所有的人民一起陪葬」。

