林俊言偵訊沈慶京涉違檢察官倫理規範 檢評會移請新北檢處分

檢評會調查後認為，林有部分行為不當，恐違反「檢察官倫理規範」，決議移請新北地檢署作職務監督處分。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕曾偵辦京華城弊案的新北地檢署主任檢察官林俊言遭威京集團主席沈慶京指控偵訊時間過長、將偵訊內容洩露給媒體等4部分，透過律師團請求檢評會進行個案評鑑。檢評會調查後認為，林未達「法官法」應受懲戒重大違失程度，請求評鑑不成立，但有部分行為不當，違反「檢察官倫理規範」，決議移請新北地檢署作職務監督處分。

根據法官法相關規定，新北地檢署將會召開職務評定委員會，針對林俊言案件進行討論，並決定適當處分方式。而該案發生時間，林俊言擔任台北地檢署檢察官，推測新北檢將會徵詢北檢意見以作為參考；再依規定對林作出「發命令促其注意」或「警告」等處分。

倘若林俊言最終確定受處分，其年度職務評定成績，可能會被評定為「丙等」(未達良好)，將會影響年度晉級資格與獎金發放。

沈慶京透過律師團所提出的4個部分，則分別是在台北醫院訊問過程中，林俊言提到「你們中國人就是這樣想的」，涉發表不當政治立場；以「視察」為由前往醫院與沈慶京單獨談話時，重提若不認罪將無法交保等內容。被指控未通知所有辯護律師到場，且該次視察無必要涉及案情；在開庭前與沈慶京單獨會面，並要求法警不讓辯護律師知悉此事，並再次提及案件相關內容，要求沈認罪；在偵訊中，在尚未經過確認的事，包括捐款給民眾黨立委的消息洩漏給媒體，但林俊言否認透露消息給媒體。

檢評會經調查後，認為沈慶京所提4項指控均無法成立，其在行為上，違反檢察官倫理規範中的第二條「勤慎執行職務」義務。其中包含，與沈慶京長時間非正式談話，視察時不必要提及案件案情及偵查庭開庭前與沈單獨見面，且未告知辯護律師。故上週依「法官法」第95條規定，決議將林俊言移請新北地檢署進行職務監督處分。

