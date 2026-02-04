林俊言威嚇沈慶京？檢評會認定出爐 陳佩琪：「背後有誰罩」柯文哲曾這樣說

前民眾黨主席柯文哲因政治獻金、京華城案被羈押1年，如今交保後重返公眾目光，值得注意的是，京華城案偵辦檢察官「林俊言」涉對被告沈慶京偵訊有不當行為，檢評會認定請求評鑑不成立，但仍有進行職務監督的必要，依法官法第95條規定，將林俊言涉單獨接觸沈慶京、未通知律師等違失，將移送新北檢行政監督。對此，柯文哲太太陳佩琪今（4）日一早在臉書以「只是『犯錯』？還是已經是『犯罪』行為了？」為題指出，若一個國家的領導人沒有智慧，用的官員庸奴阿諛，賠掉司法，最後恐連所有的人民一起陪葬。

廣告 廣告

文中，陳佩琪引述相關報導，「偵辦京華城案，林俊言赴醫院聊天、就訊沈慶京，稱不認罪就抽銀根、難交保，還刻意避開當事人律師，且大多時間沒錄音、錄影…，藉此威逼沈咬柯，但檢評會只認為林俊言『行為不當』、而非犯罪，所以請求都不成立？」她質疑，難道只有行為不當？ 「恐嚇」不是犯罪行為嗎？前不久新聞貼出檢察官相片，都會被認為是恐嚇而被羈押好幾個月了，難怪人民不相信司法，「這不是官官相護、什麼才是官官相護？」

​ 林俊言背後是誰在罩？柯文哲：大家都想知道 ​

陳佩琪提到，常有人問柯文哲，檢察官知法犯法，林俊言竟還可升官，「背後是誰在罩？」柯文哲則回應「大家都很想知道啊」；而除了威嚇被告外，其它如「偵查不公開」，林俊言否認曾主動洩漏偵查資料，但沒說是否被動經媒體詢問就洩漏出去？ 京華城案的這麼多洩密事件，怎麼辦到目前看似都是靈異事件，證據都自動飛到記者手上，全然查無不法？有記者稱「經營」檢調7年，這不就證實了有人「被經營」、間接證實有人圖利他了？

​陳佩琪進一步說，沈慶京提出4項具體明顯違法的指控，卻最後都不足以認定林俊言有違法或不當情事、請求不成立，為了立功、升官，脅迫作偽證，難道沒違法嗎？ 難道不用收押嗎？怎不把鏡週刊抓來偵訊洩密？檢察官拿國家俸祿做這樣行為還不嚴重？她強調檢察官執行國家公務，本身不能有意識形態，否則就不再適合任職，檢評會對司法不公不義的事情是要幫林俊言背書嗎？想等著被檢討？她提到，自己曾寫過「賴清德你底下為什麼都用這種人？ 要在你眼皮底下升官，都要幹這種事才行？」

更多風傳媒報導

