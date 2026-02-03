林俊言威逼辦案 柯文哲擬請求評鑑

新北地檢署主任檢察官林俊言任職北檢並偵辦京華城案期間，私下「勸說」威京集團主席沈慶京，若不承認行賄，銀行會「抽銀根」，遭檢察官評鑑委員會認定行為不當，移請新北地檢署作職務監督處分。民眾黨團主任陳智菡3日痛批「輕縱」，並透露民眾黨創黨主席柯文哲正評估要對林俊言提出申訴。

法界人士指出，目前檢評程序並沒有「申訴」一途，且此檢評會決議是由沈慶京請求，柯並非「當事人」，若柯認為林俊言辦案程序有問題，可如同沈慶京向檢評會提出請求對林進行個案評鑑。

陳智菡昨表示，檢評會雖然做出處分，但只是「言行不當」，並不構成倫理中的嚴重不當狀況，所以還要進一步移送到新北地檢，「我們認為這是一種輕縱，因為完全沒有正視檢察官對人權造成的侵害、迫害，以及違反檢察官應要遵守的公平原則、依證據審理法則」。

陳智菡指出，林俊言竟用濫刑、逼供方式，甚至威脅他人要抽銀根，這些種種的失當，希望除了檢評會決議移請新北地檢署處分外，接下來程序也必須符合公平正義，否則台灣人民沒辦法相信司法。

至於會不會認為處分時間點較晚？陳智菡直言，「時間點當然是晚，遲來的正義不是正義」，且柯文哲過去被整整羈押禁見超過1年，難道不是另一種押人取供嗎？「我相信柯文哲會評估，不排除也對林俊言提出申訴。」

陳智菡質疑，林俊言確實發生濫刑逼供、未審先判、不當放送消息給特定媒體、押人取供，更嚴重的是篡改筆錄，包括像前北市都發局長黃景茂等多位被告在偵訊過程中都沒有認罪，筆錄卻被寫「我認罪」，「請問檢察官可以竄改筆錄、偽造筆錄嗎？這是非常非常嚴重的罪」。

沈慶京3日也發表聲明，指決議書結論維持「官官相護」惡習，只移請新北檢作處分，卻不敢直接決議移付懲戒，顯是輕輕放下，令人遺憾，其輕放的態度構成檢察體系的集體墮落；且林違法辦案後竟獲升官，痛批司法不應被政治綁架，更不應被濫權者當作加官進爵的捷徑。