林俊言筆錄程序瑕疵多 柯P律師指造假應告發

新北地檢署主任檢察官林俊言因偵辦京華城容積率弊案名噪一時，但他也因京華城案辦案程序瑕疵惹出一堆爭議。圖為柯文哲（前左）交保後在妻子陳佩琪（前右）陪同下步出地院。（本報資料照片）

新北地檢署主任檢察官林俊言，因偵辦京華城容積率弊案而名噪一時，但他也因京華城案辦案程序瑕疵惹出一堆爭議，包括「威逼」威京集團主席沈慶京「咬出」同案被告柯文哲收賄「換交保」，就連檢察官出身的國民黨立委吳宗憲都曾批評林俊言製作筆錄程序有瑕疵，柯文哲辯護律師還建議北院告發林俊言偽造文書罪，林俊言真可謂是「成也京華城、敗也京華城」。

去年林俊言在北檢舉辦的主任檢察官推薦票選，獲得第6高票，而被柯文哲支持者嘲諷因「辦柯有功」獲升官，當時吳宗憲在網路節目《大新聞大爆卦》表示，林俊言在筆錄上問題一大堆，跑去視察醫院，卻沒有全程錄影、錄音，這些程序瑕疵就必須明確指正。

檢察官出身的吳宗憲直言林俊言的筆錄問題一大堆，像是偵辦京華城弊案期間，遭威京集團主席沈慶京指控曾以「視察」名義到醫院「就訊」；另柯文哲也控訴，林俊言曾用威脅方式訊問。

吳宗憲坦言，這些明顯瑕疵就該被說出來，至於有證人翻供的部分，他認為，翻供的原因與檢察官不一定有直接關係，還須經過調查後釐清。

去年底，台北地院審理京華城案，勘驗前北市都發局長黃景茂偵訊光碟，曾任北檢檢察官的柯文哲辯護律師鄭深元就指控林俊言訊問黃時，用錯誤的字眼誤導，明知黃已多次自稱沒有違法，筆錄仍記載黃自稱「明知違法」，且林說黃違法時，黃沉默或不理。鄭說，「林俊言作的筆錄強行輾壓黃、且登載不實」。

北院之後進行辯論程序時，鄭深元再批檢方起訴柯文哲使用拼湊、推論證據，建請北院依職權告發林俊言偽造文書罪。無論北院是否對柯等被告重判、是否依職權告發林，京華城案都將因林辦案程序的諸多瑕疵，留下負評。