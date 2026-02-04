林俊言評鑑不成立！陳佩琪氣炸：明明是明顯違法

政治中心／楊佩怡報導

台北地檢署偵辦京華城案，承辦的新北地檢署主任檢察官林俊言，遭威京集團主席沈慶京指控「不正訊問」，請求個案評鑑；檢察官評鑑委員會決議出爐，雖認定林俊言行為不當，但判定沈慶京所提指控「不成立」，決定移請新北地檢署為適當處分。對此結果，柯文哲妻子陳珮琪就在臉書發文怒喊：「很奇怪，明明是如此明目張膽、明顯違法」，甚至將司法個案無限上綱至總統賴清德。





林俊言遭控「不正訊問」評鑑不成立！陳佩琪氣炸：明明是明目張膽、明顯違法

陳佩琪（左）不滿林俊言個案評鑑不成立，發文怒喊「官官相護」。（圖／翻攝臉書@陳佩琪）

陳佩琪不滿結果 發長文喊「官官相護」

對於檢評會對林俊言遭控不正訊問的「不成立」決議，陳佩琪表達強烈不滿。她在臉書發文表示，「只是『犯錯』？還是已經是『犯罪』行為了？」。她說道大家都在問、難道只有「行為不當」這回事嗎？恐嚇不是『犯罪行為嗎？「前不久新聞有PO檢察官相片、都會被認為是恐嚇、而被羈押好幾個月了！」更直喊：「這不是官官相護、什麼才是官官相護？」。

接著她提到常有人來找柯文哲聊天，那些人都會問他：「檢察官知法犯法，林俊言做這樣的事竟然還會升官，背後是誰在罩啦？」，柯文哲則會說「其實大家都很想知道啊？！」。陳佩琪聲稱除威嚇被告外，其它像「偵查不公開」，林俊言否認曾主動洩漏偵查資料，但沒說是否被動媒體詢問就洩漏出去。「京華城案的這麼多洩密事件，怎麼辦到目前看似都是靈異事件，證據都自動飛到記者手上，全然查無不法？」。





陳佩琪發文不滿的說「很奇怪，明明是如此明目張膽、明顯違法」。（圖／翻攝臉書@陳佩琪）





質疑媒體「經營」檢調內幕

此外，陳珮琪還稱有記者說她經營檢調七年，「是不知道她說的『經營』是用什麼方式經營？用某種手法經營檢調，不是證實有人『被經營』了，間接證實有人圖利她了，不是嗎？」，她又不滿的說「很奇怪，明明是如此明目張膽、明顯違法之情事，但沈慶京所提四項具體指控、證後卻都認定不足以認定林俊言有違法或不當情事？然後請求都不成立？為了立功、升官，脅迫作偽證，難道沒違法嗎？ 難道不用收押嗎？」。

最後陳珮琪稱檢察官是執行國家公務，本身不能有意識形態取向，「有明顯意識形態的人是不再適合擔任這個職務了…檢評會對司法不公不義之情事，要幫林俊言背書嗎？想等著以後自己被檢討？」甚至瞎扯到總統賴清德，「我曾寫過『賴清德、你底下為什麼都用這種人？ 要在你眼皮底下升官，都要幹這種事才行？』；一個國家，領導人沒有智慧，用的官員庸奴阿諛，賠掉司法，最後是連所有的人民一起陪葬」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

