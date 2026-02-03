林俊言辦案單獨接觸沈慶京 檢評會認行為不當移請處分

新北地檢署主任檢察官林俊言遭檢評會認違失。（擷自元照出版YT）





新北地檢署主任檢察官林俊言偵辦京華城案期間，在醫院無錄音錄影情況下，與被告、威京集團主席沈慶京「聊天」逾2小時，且過程中未通知律師。此舉遭檢察官評鑑委員會認定行為不當，違反《檢察官倫理規範》「勤慎執行職務」義務，決議移請新北地檢署作職務監督處分。對此，新北地檢署表示，尚未收到公文，收到後將按照程序辦理。

沈慶京指控，林俊言在2024年10月11日以就訊名義到醫院，與自己談話超過2小時，且過程未錄影錄音；10月14日，林再度以「視察」名義前往醫院，且未通知律師到場，再度與自己單獨談話。沈慶京也指控，林俊言在偵訊中提及的部分內容遭到媒體披露，質疑偵查資料遭到外洩。

沈慶京於2024年11月初透過律師團向檢評會提出請求，針對承辦檢察官林俊言進行個案評鑑，並控訴林俊言進行不當訊問。林俊言則稱，前往醫院訊問及視察，是基於沈慶京身體狀況與程序權益保障考量，相關行為均屬職務範圍內的判斷，並未涉及不當施壓或恫嚇；並否認曾主動向媒體洩漏偵查資料。

檢評會調查發現，林俊言赴醫院前曾發公文給台北看守所，要北所安排訊問地點，而且林也非輪值視察北所的檢察官，認定林赴醫院的目的是訊問，而非「視察」。但10月11日與被告進行2小時長時間的非正式談話，並在14日提及與視察職務不必要的案情相關事項，以及於偵查庭開庭前與被告單獨接觸而未通知辯護律師等，已逾越檢察官應遵守的程序分際。

檢評會認為，林俊言行為雖未達懲戒或懲處程度，但仍有進行職務監督的必要，依《法官法》第95條規定，決議將林俊言移請其現任機關新北地檢署，為適當處分。（責任編輯：卓琦）

